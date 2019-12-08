У мережі з'явилися архівні фото Меган Маркл у відвертому костюмі Санта-Клауса

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Меган Маркл / www.gettyimages.com

У мережі з'явились архівні фото Меган Маркл, на яких майбутня герцогиня Сассекська з'явилася у спокусливому костюмі у стилі Санта-Клауса під час знімання американського телешоу Deal or No Deal у період з 2006 по 2007 рік.

Після весілля з принцом Гаррі Меган Маркл кардинально змінила свій імідж, однак інколи у мережі з'являються пікантні фото акторки з минулого. У 2006 році майбутня зірка серіалу "Форс-мажори" працювала у програмі Deal or No Deal телеканалу NBC, у якій головний герой мав вгадати, у валізі якої з дівчат є найбільше грошей.

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В одному з різдвяних епізодів усі дівчата були одягнені в еротичні оксамитові плаття у стилі Санта-Клауса. Раніше Меган Маркл розповідала, що під час шоу їй доводилося стояти годинами у незручному взутті на підборах, мерзнути на протягах і користуватися стягуючою білизною, щоб виглядати стрункішою. 

В інтерв'ю виданню Esquire Меган зізналася, що вона "мусила робити щось, аби зводити кінці з кінцями", тому погоджувалася на роботу у телешоу.


Меган Маркл у телешоу Deal or No Deal / Фото: 2014 NBCUniversal Media, LLC


Меган Маркл у телешоу Deal or No Deal / Фото: 2014 NBCUniversal Media, LLC


Меган Маркл у телешоу Deal or No Deal / Фото: 2014 NBCUniversal Media, LLC

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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