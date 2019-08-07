У мікро-бікіні: Ріта Ора похизувалася пишним бюстом на яхті

1510 Читать новость на русском
Ріта Ора
Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Знаменита британська співачка Ріта Ора, яка насолоджується літньою морською відпусткою в Іспанії, приголомшила шанувальників відвертими знімками у вузькому чорному купальнику.

Нові гарячі фото Ріта Ора опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для відпочинку на розкішній яхті під назвою Great News на Ібіці співачка приміряла чорний купальник з колекції White Fox, вартість якого 55 доларів. Бікіні звабливо підкреслило ідеальну фігуру британки.

Читайте також: Зухвало і спокусливо: Кім Кардашян приголомшила провокативним образом для реклами косметики

З під міні-купальника Ріта засвітила своє інтимне татуювання у вигляді зірки. Звабливі світлини співачки протягом одного дня назбирали 672 тисяч вподобань та тисячі коментарів. Деякі з користувачів у мережі розкритикували артистку за відвертий образ.

"Ти ніколи не одягала бікіні свого розміру", "Мені здається, твій купальник замаленький на тебе. Тобі варто піти та купити бікіні в магазині для дорослих, а не для дітей", – додали підписники у коментарях.

Ріта Ора
Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Ріта Ора
Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Ріта Ора
Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Ріта Ора
Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Додамо, що Ріта Ора часто публікує звабливі знімки та не приховує свого пишного декольте. Серед фото у купальниках на сторінці британки можна побачити й зовсім оголені світлини, сміливі образи та провокативні пози.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Хто така Ріта Ора?Це знаменита британська співачка албанського походження. Дитинство зірка провела у Великобританії, а згодом переїхала до Нью-Йорка, де підписала контракт з Roc Nation. Наразі Ріта Ора випустила два альбоми, а її хіти "R.I.P.", "For you" та "I will never let you down" наспівує весь світ.

blog_ava
Чому болить голова в потилиці та інших точках: причини і поради
сьогодні
27468
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Паразити": південнокорейський фільм, який ви захочете подивитись
сьогодні 18:36 "Паразити": південнокорейський фільм, який ви захочете подивитись
Юлія Ліпенцева 530
Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
сьогодні 14:04 Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
1603
Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест
6 серпня 18:00 Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест
Юлія Михайлова 2728
Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
6 серпня 17:21 Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
1004
Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
6 серпня 11:10 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
1266
Новини
Більше новин
Залиште відгук