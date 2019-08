У мікро-бікіні: Ріта Ора похизувалася пишним бюстом на яхті

Знаменита британська співачка Ріта Ора, яка насолоджується літньою морською відпусткою в Іспанії, приголомшила шанувальників відвертими знімками у вузькому чорному купальнику.

Нові гарячі фото Ріта Ора опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для відпочинку на розкішній яхті під назвою Great News на Ібіці співачка приміряла чорний купальник з колекції White Fox, вартість якого 55 доларів. Бікіні звабливо підкреслило ідеальну фігуру британки.

З під міні-купальника Ріта засвітила своє інтимне татуювання у вигляді зірки. Звабливі світлини співачки протягом одного дня назбирали 672 тисяч вподобань та тисячі коментарів. Деякі з користувачів у мережі розкритикували артистку за відвертий образ.

"Ти ніколи не одягала бікіні свого розміру", "Мені здається, твій купальник замаленький на тебе. Тобі варто піти та купити бікіні в магазині для дорослих, а не для дітей", – додали підписники у коментарях.



Додамо, що Ріта Ора часто публікує звабливі знімки та не приховує свого пишного декольте. Серед фото у купальниках на сторінці британки можна побачити й зовсім оголені світлини, сміливі образи та провокативні пози.

Хто така Ріта Ора?Це знаменита британська співачка албанського походження. Дитинство зірка провела у Великобританії, а згодом переїхала до Нью-Йорка, де підписала контракт з Roc Nation. Наразі Ріта Ора випустила два альбоми, а її хіти "R.I.P.", "For you" та "I will never let you down" наспівує весь світ.