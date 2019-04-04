У міні-сукні із сексуальним декольте: 51-річна Селін Діон приміряла новий сценічний образ

За останній рік популярна співачка Селін Діон повернула собі статус "ікони стилю". Артистка щоразу дивувала громадськість яскравими вбраннями, а на концерт у Лос-Анджелесі вийшла у сексапільній міні-сукні.

Канадська поп-діва Селін Діон кардинально змінила свій стиль, додавши до нього молодіжності. Особливо це було помітно під час Тижня моди у Парижі, де артистка засвітила чимало ефектних look, які викликали шквал коментарів у ЗМІ та мережі. Зірка приміряла авангардні вбрання від світових брендів, зокрема, Dior, Balenciaga та Schiaparelli, які вражали громадськість.

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Та не менш ефектними є і сценічні образи 51-річної Селін Діон. На грандіозний концерт у Лос-Анджелесі, який відгримів 3 квітня, вона прийшла у мерехтливій міні-сукні з чималим декольте. Сексапільне вбрання підкреслило стрункі ноги співачки та її струнку талію. А от оголені груди Селін Діон вдалось прикрити завдяки фатиновим обкантуванням сукні. Замшеві туфлі-човники та сережки завершили її звабливий образ.



Селін Діон у Лос-Анджелесі / Getty Images

Співачка Селін Діон в одному з інтерв'ю прокоментувала свою зміну стилю. Поп-діва зізналась, що переживає зараз другу молодість, а сексуальні образи приміряє для того, "щоб відчувати себе більш жіночною і привабливою".