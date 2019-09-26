У мінісукні із сексуальним декольте: Наталі Портман вразила відвертим образом

Голлівудська акторка Наталі Портман не уникає публічних виходів, демонструючи щоразу бездоганні та елегантні сукні. Однак днями зірка вирішила дещо відійти від свого образу леді, засвітивши на червоній доріжці мінівбрання з глибоким декольте.

У Голлівуді відбулась довгоочікувана презентація фільму "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky). Подія пройшла 25 вересня у приміщенні студії Fox Studios, яка розташована у Лос-Анджелесі. За традицією, зірки та творці кінострічки взяли участь у фотоколі, показавши свої новинки гардеробу. Однак всю увагу до себе прикувала Наталі Портман, яка постала перед камерами у дуже відвертому образі.

Гаряче: Наталі Портман приміряла сукню з прозорим корсетом



Наталі Портман стала головною зіркою на кінопрем'єрі / Getty Images

Акторка, яка останнім часом обирала елегантні сукні від Dior, красувалась на червоній доріжці у мінівбранні з глибоким декольте. Відтак всі учасники світського заходу могли побачити відсутність спідньої білизни на зірці. Наталі Портман доповнила свій пікантний образ замшевими босоніжками на підборах та прикрасами.

Дещо здивував прихильників акторки і її імідж. Наталі Порман вирішила не робити зачіску, надавши перевагу розплетеному волоссю з легкими кучерями. Щодо макіяжу, то зірка підвела губи червоною помадою та зробила чорні стрілки. Виглядала Наталі Портман дуже ефектно.



Сексуальний образ Наталі Портман / Getty Images

Що відомо про фільм "Люсі в космосі"?У центрі сюжету кінострічки – жінка-астронавт, яка повертається на Землю після тривалої місії. Ілюзія ідеального життя починає змінюватись, коли Люсі починає втрачати відчуття реальності. Головна героїня бачить галюцинації та страждає від параної, що перетворює її звичайні будні на пекло. Ще більшої інтриги додає те, що сценарій кінострічки заснований на реальній історії астронавтки Лізи Новак.



Головну роль у фільмі "Люсі в космосі" отримала Наталі Портман, яка з режисером Ноа Говлі зуміла майстерно втілити непересічний сюжет драми. Окрім неї, у кінострічці можна буде побачити Джона Гамма, Дена Стівенса і Зазі Бітц. Прем'єра фільму в Україні запланована на 4 жовтня 2019 року.