У Надії Бабкіної не підтвердили коронавірус
Вчора у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що естрадну співачку Надію Бабкіну госпіталізували з коронавірусом. Вночі її ввели в медикаментозну кому та підключили до апарату штучної вентиляції легень. Проте представник знаменитості спростував інформацію щодо виявлення у неї COVID-19.
Щодо інфікування Надії Бабкіної від вчора у ЗМІ точилися суперечки, проте достовірної інформації про стан її здоров'я не було. Представник повідомив виданню "РИА. Новости", що Надія справді перебуває в лікарні, але не з коронавірусом, а з пневмонією.
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У матеріалі йдеться, що Надію Бабкіну госпіталізували з двостороннім запаленням легень, тест на COVID-19 показав негативний результат. Стан артистки, яка перебуває на лікуванні в стаціонарі стабільний, з позитивною динамікою.
Раніше зазначалося, що син виконавиці Данило Засідатєлєв підтвердив її хворобу, а чоловік Євген Гор запевняв, що жінка цілком здорова. Наразі офіційної інформації від артистки немає.
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