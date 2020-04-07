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У Надії Бабкіної не підтвердили коронавірус

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Надія Бабкіна не хвора на коронавірус / Instagram / @ngbabkina

Вчора у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що естрадну співачку Надію Бабкіну госпіталізували з коронавірусом. Вночі її ввели в медикаментозну кому та підключили до апарату штучної вентиляції легень. Проте представник знаменитості спростував інформацію щодо виявлення у неї COVID-19.

Щодо інфікування Надії Бабкіної від вчора у ЗМІ точилися суперечки, проте достовірної інформації про стан її здоров'я не було. Представник повідомив виданню "РИА. Новости", що Надія справді перебуває в лікарні, але не з коронавірусом, а з пневмонією.

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У матеріалі йдеться, що Надію Бабкіну госпіталізували з двостороннім запаленням легень, тест на COVID-19 показав негативний результат. Стан артистки, яка перебуває на лікуванні в стаціонарі стабільний, з позитивною динамікою.

Раніше зазначалося, що син виконавиці Данило Засідатєлєв підтвердив її хворобу, а чоловік Євген Гор запевняв, що жінка цілком здорова. Наразі офіційної інформації від артистки немає.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини Росії Коронавірус COVID-19 LifeStyle
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