У напівпрозорій сукні зі сміливим розрізом: Кейт Бекінсейл на червоній доріжці NAACP Image Award
Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл, яка закрутила роман з 25-річним екс-нареченим Аріани Гранде Пітом Девідсоном, приголомшила стрункою фігурою у віці 45 років.
Акторка завітала на американську премію NAACP Image Awards, що вручається Національною асоціацією сприяння прогресу кольорового населення за досягнення в сферах кіно, телебачення, театру, музики і літератури.
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Для виходу на червону доріжку Бекінсейл одягнула провокативну геометричну сукню від Julien Macdonald. Ціна на таке вбрання близько 448 тисяч гривень.
Плаття підкреслює пишне декольте і вузьку талію Кейт. Образ знаменитості доповнили чорні босоніжки на високих підборах.
Кейт Бекінсейл / Getty Images
Кейт Бекінсейл / Getty Images
Кейт Бекінсейл / Getty Images