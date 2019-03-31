У напівпрозорій сукні зі сміливим розрізом: Кейт Бекінсейл на червоній доріжці NAACP Image Award

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Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл, яка закрутила роман з 25-річним екс-нареченим Аріани Гранде Пітом Девідсоном, приголомшила стрункою фігурою у віці 45 років.

Акторка завітала на американську премію NAACP Image Awards, що вручається Національною асоціацією сприяння прогресу кольорового населення за досягнення в сферах кіно, телебачення, театру, музики і літератури. 

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Для виходу на червону доріжку Бекінсейл одягнула провокативну геометричну сукню від Julien Macdonald. Ціна на таке вбрання близько 448 тисяч гривень.

Плаття підкреслює пишне декольте і вузьку талію Кейт. Образ знаменитості доповнили чорні босоніжки на високих підборах.

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / Getty Images

Кейт Бекінсейл
​Кейт Бекінсейл / Getty Images

Кейт Бекінсейл
​Кейт Бекінсейл / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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