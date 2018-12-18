У напівпрозорому халаті за 200 тисяч гривень: Тіна Кароль відвідала зйомки "Вечірнього кварталу"

Українська співачка Тіна Кароль завітала на шоу "Вечірній квартал" у сміливому та відвертому вбранні від італійського бренду Rosamosario.

Нові знімки Кароль опубліковано на її фан-сторінці в Instagram. У підписі зазначається, що вартість вбрання від бренду – 7 200 доларів (близько 200 тисяч гривень). У комплекті, який поєднала Тіна, є два довгих халати і корсет.

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На сайті Rosamosario ціна на перший прозорий халат – 2 400 євро, другий бежевого кольору, який Тіна одягла зверху, – 1 406 євро. Завершує образ корсет з вишивкою вартістю 1 180 євро. Однак невідомо, яке взуття обрала співачка. Завершили образ Тіни Кароль традиційна укладка і червона помада.

Зауважимо, що не усім шанувальникам зірки такий аутфіт до вподоби.

"Пробач мене, Тіно, але такий лук мені не зрозуміти", "Тіна красуня. І завжди виглядає жіночно і стильно, але цей наряд – перебір, клоунада", "Бренд дуже популярний за кордоном, не раз одягав Бейонсе і Мадонну, у них тепер ще одна знаменита перлина в колекції", – пишуть користувачі у мережі.



Тіна Кароль / Instagram @tinakarol_fantina



Тіна Кароль / Instagram @tinakarol_fantina



Тіна Кароль / Instagram @tina_karol