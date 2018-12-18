У напівпрозорому халаті за 200 тисяч гривень: Тіна Кароль відвідала зйомки "Вечірнього кварталу"

2730
Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram @tinakarol_fantina

Українська співачка Тіна Кароль завітала на шоу "Вечірній квартал" у сміливому та відвертому вбранні від італійського бренду Rosamosario.

Нові знімки Кароль опубліковано на її фан-сторінці в Instagram. У підписі зазначається, що вартість вбрання від бренду – 7 200 доларів (близько 200 тисяч гривень). У комплекті, який поєднала Тіна, є два довгих халати і корсет.

Читайте також:  Сукня у "білизняному" стилі: Тіна Кароль вразила розкішним образом на M1 Music Awards 2018 

На сайті Rosamosario ціна на перший прозорий халат – 2 400 євро, другий бежевого кольору, який Тіна одягла зверху, – 1 406 євро. Завершує образ корсет з вишивкою вартістю 1 180 євро. Однак невідомо, яке взуття обрала співачка. Завершили образ Тіни Кароль традиційна укладка і червона помада.

Зауважимо, що не усім шанувальникам зірки такий аутфіт до вподоби.

"Пробач мене, Тіно, але такий лук мені не зрозуміти", "Тіна красуня. І завжди виглядає жіночно і стильно, але цей наряд – перебір, клоунада", "Бренд дуже популярний за кордоном, не раз одягав Бейонсе і Мадонну, у них тепер ще одна знаменита перлина в колекції", – пишуть користувачі у мережі.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram @tinakarol_fantina

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram @tinakarol_fantina

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram @tina_karol

Теги: LifeStyle Музика Тіна Кароль Стиль і мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
сьогодні 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
998
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні 19:35 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
14148
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
сьогодні 18:30 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
14113
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 16:25 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 5748
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 15:21 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 10777
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
сьогодні 11:23 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 21430
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук