У нас тече одна кров, але ми зовсім інші, – Sonya Kay про тітку Софію Ротару

Українську співачку Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич) від початку вокальної кар'єри порівнюють з Софією Ротару. Це і не дивно, адже дівчина – племінниця знаменитої артистки та була названа в її честь.

В ексклюзивному інтерв'ю LifeStyle 24 Софія Хлябич відверто розповіла про ставлення до творчості своєї зіркової родички та порівняння її з Софією Ротару.

Читайте повне інтерв'ю: Навіть через біль і страх йду вперед, – Sonya Kay розповіла про творчість і майбутнє весілля

За словами Sonya Kay, чимало людей цікавить її спілкування з тіткою. Однак артистка запевняє всіх: вона безмежно поважає Софію Ротару, але вважає, що її музика кардинально інша. Тому співачка активно працює, щоб її ім'я асоціювалось з якісним контентом, а не тільки зі знаменитою родичкою.

"Вже хотілося б, щоб мене сприймали як особистість, оскільки я роблю зовсім іншу музику. В нас тече одна кров, але ми зовсім інші люди. Я дуже її поважаю. Вона є для мене еталоном, адже дуже багато зробила для української музики. Я її дуже люблю, але хочу, щоб мене називали Sonya Kay, а не племінницею Ротару. Я дуже багато працюю зі своєю командою, і ми робимо все, щоб нас сприймали як окремий сольний проєкт Sonya Kay", – поділилась співачка.

Цікаво, що вся родина зірки – творча. Батько Sonya Kay був художнім керівником ансамблю "Черемош", а мама – однією з вокалісток колективу. Та попри таку генетику дівчина не могла й подумати, що колись стане співачкою. Змалку вона ходила у танцювальний гурток, тому всі родичі були переконані – Софія Хлябич стане балериною.

Я в житті не могла подумати, що буду співати. Взагалі! В мене цього навіть в думках не було. Я 7 років займалась танцями, тому мама думала, що я стану балериною. Але не склалось,

– пригадала Sonya Kay.

Освіту співачка здобула у Великобританії, однак бути дизайнером інтер'єрів вона не хотіла. Натомість Sonya Kay вирішила розпочати вокальну кар'єру та з того часу жодного разу не пошкодувала про своє рішення. Наразі співачка може похизуватись десятками успішних синглів та альбомом "Слухай моє серце". Вже у 2020 році вона готує для меломанів чуттєвий сюрприз: Sonya Kay презентує свою пісню, присвячену нареченому.