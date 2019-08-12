У них було багато проблем: інсайдер розповів про складні стосунки Сайрус і Хемсворта

Днем раніше світові ЗМІ облетіла шокуюча новина – Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт розлучились після 8 місяців подружнього життя. Наразі Майлі має нову пасію, в той час як журналісти дізнаються нові подробиці із життя екс-коханих.

За словами інсайдера з видання People, у них вже давно були проблеми у відносинах, які вони намагались приховати від публіки.

Читайте також: Майлі Сайрус розлучається з Ліамом Хемсвортом через півроку після весілля: подробиці розставання

Всі думали, що вони – ідеальна пара. Але насправді у них було багато проблем. Майлі і Ліам не були на одній хвилі в питанні взаємин і багатьох речей, важливих для їхної побудови. Їхнє розставання не стало шоком для тих людей, хто їх добре знає,

– вразив інформацією інформатор, близький до оточення зірок.

У тому ж виданні інші інсайдери повідомили, що зірки не змогли вжитися під одним дахом, тому одноголосно вирішили розірвати стосунки. Наразі Ліам ніяк не коментує розрив зі своєю коханою, в той час як Майлі насолоджується відпочинком із 30-річною блогеркою Кейтлін Картер – нещодавно вона також розлучилась із Броді Дженнером (сином Кейтлін Дженнер).

Після гучних заголовків у новинах Майлі вирішила по-філософськи відреагувати на всі розмови про себе на сторінці в Instagram.

Читайте також: Майлі Сайрус хизується ідеальною фігурою на відпочинку в Італії: розкішні фото співачки

"Не боріться з еволюцією, бо ви ніколи не переможете. Мій тато завжди говорив мені: "Природа ніколи не поспішає, але вона завжди встигає". І це наповнює моє серце миром, спокоєм і надією, коли я знаю, що це правда. Мене вчили поважати планету і її технологічний процес, і так само я збираюся чинити зі своїм життям", – поділилась зірка.