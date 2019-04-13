У них різні ролі, – дворецький принцеси Діани прокоментував чутки про ворожнечу між Кейт і Меган

Іноземні ЗМІ вже близько півроку виблискують заголовками про ворожнечу між герцогинями Сассекською і Кембриджською. Будь-які події, які відбуваються у королівській сім’ї, одразу прив’язують до їхніх непорозумінь. Однак Пол Баррелл, який раніше працював на посту дворецького у легендарної принцеси Діани, прокоментував ймовірні розбіжності. На його думку, вірити в це не варто.

Близько шести місяців новини про напружені стосунки між членами королівської сім'ї не вщухають. Іноземні ЗМІ розповсюджують інформацію, яку отримують від будь-яких інсайдерів. Однак досі ніхто не знає, як насправді ладять між собою Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Прокоментувати їхні відносини наважився чоловік, який був дуже близьким до принцеси Діани. Про це повідомляє видання Us Weekly.

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Пол Баррелл довгий час працював дворецьким у принцеси Діани, тому знає, яка атмосфера може панувати в палаці між членами королівської сім'ї.

Думаю, що Меган не та людина, яка з усім погоджується. Вона висловлює свою думку, як будь-яка сучасна американка ... Герцогині виросли в різних культурах, у них різні ролі. Кейт знає, що Меган не представляє для неї загрози, а Меган досить доросла, щоб розуміти, що її роль сильно відрізняється від ролі Кейт, – сказав колишній дворецький Леді Ді.

Також він додав, що чутки про розбіжності між принцом Гаррі та Вільямом також малоймовірно, що правдиві. Попри те, що вони дуже різні особистості, після смерті мами вони стали нерозлучними.