У Олі Цибульської намагалися "вкрасти" чоловіка напередодні дня Святого Валентина

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Оля Цибульська із чоловіком
Оля Цибульська із чоловіком / Фото з особистого архіву сіпвачки

Популярна співачка Оля Цибульська вже більше 10-ти років ретельно зберігає в таємниці ім'я свого чоловіка і приховує його від преси. Проте, навіть така рішуча позиція не захищає зірку від підвищеної уваги до батька її дитини.

У День всіх Закоханих в своєму Insta-блозі співачка зізналася, що напередодні невідома панянка бальзаківського віку намагалася зачарувати законного чоловіка просто на очах у Олі та чотирирічного сина.

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Коханий зірки припав до душі жінці за 40 на дорогому авто. І в той час, коли сім'я поїхала кататися на санках, поруч припаркувалася незнайома жінка, яка забулі ключі від автомобіля всередині і наполегливо вимагала допомоги.

Підійшла до мого чоловіка, на звертаючи уваги на мене, точніше, спостерігаючи через плече і сказала йому: А ти можеш відвезти мене додому, щоб я взяла інші свої ключі?
 – розповідає Цибульська.

Розгублений чоловік пояснив незнайомці, що відпочиває з дружиною та сином і запропонував викликати таксі. Таке рішення ситуації рішучу даму явно не влаштовувало:

Таксі я можу викликати і сама. Я хочу, щоб ти мене відвіз
– наполягала жінка.

На цьому приголомшений коханий Цибульської, перервав діалог і повернувся до сім'ї. Витівка не вдалась. 

Співачка прокоментувала цей випадок на своїй Інстаграм-сторінці

Раніше, Lifestyle 24 вже описував цікаві та часом зовсім приємні події, що траплялись із співачкою. Так, одного разу, Цибульській навіть пропонували секс за гроші, а її директора кілька невідомих побили у центрі Києва.

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Що відомо про напад на директора Цибульської?Після відпочинку директор Олі Цибульської вирішив поїхати на зустріч. Зловмисники попросили Олександра прибути до Борисполя, а точну адресу йому скинули СМС-повідомленням. Переконавшись, що це саме директор Олі Цибульської, двоє чоловіків накинулись на нього з кулаками.
Після нападу зловмисники зникли з місця інциденту, залишивши травмованого Олександра стікати кров'ю. Директор Олі Цибульської добрався до свого авто і викликав медиків. Після обстеження мозку, лікарі виписали чоловіка зі шпиталю. Наразі Олександр оговтується від нападу та співпрацює з правоохоронцями. 

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Теги: LifeStyle Оля Цибульська
Джерело: 24 канал
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