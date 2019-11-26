У пальті від Dolce & Gabbana: Меланія Трамп показала підготовку до Різдва

У Білому домі розпочали підготовку до різдвяно-новорічних свят. За традицією, перша леді Меланія Трамп особисто зустріла помічників, які привезли головну ялинку в президентську резиденцію.

Як відомо, в період різдвяно-новорічних свят у Білому домі пройдуть кілька знакових подій. Зокрема, Дональд та Меланія Трамп влаштують святкову вечірку для представників Конгресу та їхній родин та ряд офіційних зустрічей. Тому перша леді США приділяє велику увагу новорічному декору резиденції, прикрашаючи кожен з головних залів.

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25 листопада до Білого дому привезли ялинку, чим Меланія Трамп залюбки поділилась у мережі. За традицією, це зробили постачальники з Mahantongo Valley Farms, що в Пенсільванії. Дерево доправили на возі, декорованому під новорічні свята, тому звичайна доставка ялинки стала справжнім шоу для американців. Символ Нового року встановлять у Блакитній залі резиденції.

Для цього виходу перша леді обрала розкішне пальто від Dolce & Gabbana, прикрашене різнокольоровими квітами. Чорна класична кофта, штани та чоботи на шпильках завершили розкішний образ Меланії Трамп.



Розкішний образ Меланії Трамп / Getty Images

Цікаво, що ескізи Меланія Трамп схвалила ще у липні 2019 року. Саме відтоді її команда працювала над новорічним декором Білого дому.



Новорічний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus



Перша леді США у Вашингтоні / Instagram / @flotus



Меланія Трамп зустріла новорічну ялинку / Instagram / @flotus

У 2017 та 2018 році Меланія Трамп продемонструвала не менш вишуканий стиль. Щоразу перша леді робить акцент на пальті, яке має різдвяно-новорічну колористику. Так, знаменита американська модниця вже встигла покрасуватись не тільки у верхньому одязі від Dolce & Gabbana, але й від Michael Kors та Calvin Klein.



Меланія Трамп у новорічних образах / Instagram / @melaniatrump.style