У пальті за 2 тисячі доларів: Меган Маркл вразила стильним образом

Поки у принца Вільяма та Кейт Міддлтон триває пакистанське турне, їхні родичі активно виконують корлівські обов'язки у Великобританії. Так, 15 жовтня герцоги Сассекські відвідали світську подію, де Меган Маркл засвітила стильне і недешеве вбрання.

Принц Гаррі у супроводі своєї чарівної дружини з'явився на церемонії нагородження WellChild Awards. Світський захід пройшов в одному з престижних готелів Лондона, а подія відбулась на підтримку важкохворих дітей та фахівців сфери охорони здоров'я.

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Та не тільки важливість події і поява герцогів Сассекських привернули увагу журналістів LifeStyle 24, а й ефектний та стильний образ Меган Маркл. Герцогиня Сассекська постала перед камерами у розкішному вовняному пальті від бренду Sentaler, вартість якого становить близько 2000 доларів. До верхнього одягу Меган Маркл підібрала бюджетну сукню від PAROSH, яка коштує 40 доларів та аксесуари від Montunas. Стильний образ знаменита модниця завершила улюбленими туфлями-човниками на підборах.



Стильний вихід Меган Маркл та принца Гаррі / Getty Images

Як відомо, представники королівської родини щороку відвідують церемонію WellChild Awards, привертаючи до неї увагу всіх західних ЗМІ. Принц Гаррі допомагає організації з 2007 року. Фонд став одним із тих, кому герцоги Сассекські пожертвували кошти після народження сина Арчі Харрісона. Тому під час промови внук Єлизавети ІІ виголосив щемливу промову, в якій пригадав, як він з Меган Маркл прийшов на церемонію у 2018-му, знаючи, що невдовзі вони вперше стануть батьками.

"Минулого року, коли ми з дружиною відвідували церемонію, знаючи, що очікуємо на появу нашої першої дитини. Я пам'ятаю, як ми сильно стиснули руки під час нагородження та обидвоє подумали, що так хочемо стати батьками і зробимо все можливе, щоб захистити та допомогти нашій дитині, якщо вона теж стикнеться з якимись викликами. І тепер, перебуваючи тут, мені крає серце, бо тільки ставши батьком, я ще більше розумію вас", – заявив принц Гаррі.



Принц Гаррі виголосив чуттєву промову / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл на церемонії в Лондоні / Instagram / @sussexroyal



Герцоги Сассекські в Лондоні / Instagram / @sussexroyal