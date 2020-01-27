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У піджаку та бюстгальтері: співачка Джесі Джей відзначилась епатажем на світській вечірці

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Ченнінг Татум та Джессі Джей / www.gettyimages.com

У ніч на 27 січня Лос-Анджелес став меккою всіх знаменитостей, адже у місті пройшла церемонія вручення премій Греммі. За традицією, після урочистостей зірки продовжили вечір на світській вечірці. Запрошеною гостею була і Джессі Джей, яка засвітила перед журналістами бюстгальтер.

До артистки прикута увага всіх західних ЗМІ. Напередодні Греммі-2020 Джессі Джей відновила стосунки з Ченнінгом Тейтумом. Пара здійснила перші публічні виходи після возз'єднання та не оминула увагою Pre-Grammy. Інсайдери стверджують, що тепер, коли актор остаточно розірвав шлюб, їхні стосунки вийшли на інший рівень. Відтак весь світ очікує, коли ж Ченнінг Тейтум наважиться вдруге піти до вівтаря та освідчиться Джессі Джей. 

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Однак не романтична поява зірок цього разу стала предметом для обговорення у ЗМІ. На вечірку з нагоди урочистої церемонії Джессі Джей обрала досить провокативний одяг. Артистка красувалась у сірому блискучому бюстгальтері та костюмі oversize. Туфлі-човники сріблястого кольору завершили look Джессі Джей. Водночас Ченнінг Тейтум вирішив відмовитись від класичного костюму, тому перед камерами постав у сорочці на короткий рукав та штанах із топографічним принтом.

Ченнінг Тейтум і Джессі Джей
Ченнінг Тейтум і Джессі Джей / Getty Images

Більш елегантний образ пара обрала для вечірки Pre-Grammy, що пройшла 26 січня. Тоді Джессі Джей залюкби приміряла елітну вечірню сукню від ліванського бренду Zuhair Murad. Підтримав стиль коханої і Ченнінг Тейтум, який таки одягнув стильний костюм. 

ченнінг тейтум
Ченнінг Тейтум з коханою Джессі Джей / Getty Images

Ченнінг Тейтум з коханою Джессі Джей
Ченнінг Тейтум з коханою Джессі Джей / Instagram / @justjared

Що відомо про стосунки Тейтума і Джессі Джей?
Ще у квітні 2018 року Ченніг Тейтум оголосив про розлучення зі своєю дружиною Дженною Деван. Пара зізналась, що вже давно мала проблеми у стосунках, тому рішення було не одноосібним.

Однак Ченннінг Тейтум не був довго самотнім: вже за кілька місяців він запросив на побачення співачку Джессі Джей. У мережі одразу ж почали цькування, думаючи, що саме артистка стала причиною розриву. Проте Джессі Джей публічно заявила: вона б ніколи не руйнувала чужу сім'ю, тому їхній роман почався після офіційного оголошення Ченнінга Тейтума про початок розлучення. У грудні 2019 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Тейтум та Джессі Джей більше не разом. Та не минуло й місяця, як пара знов відновила стосунки. Тож тепер закохані залюбки позують перед камерами, демонструючи ідилію. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Греммі LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Зіркові романи
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