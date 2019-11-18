У провокативних боді та кокошниках: Оля Полякова вразила прихильників яскравим кліпом

345 Читать новость на русском
Оля Полякова презентувала кліп "Эй, секундочку" / Пресслужба

Українська співачка Оля Полякова опублікувала на ютуб-каналі новий яскравий кліп. Ролик поп-зірка створила до ритмічної пісні "Эй, секундочку".

У новому кліпі Оля Полякова вирішила експериментувати як зі стилем, так і з постановкою. У ролику "Эй, секундочку" вона постає в барі на дискоболі, в пологовому відділенні лікарні, кімнаті з оголеними темношкірими чоловіками та навіть на кладовищі. Усюди Оля Полякова наспівує слова треку та залучає до запальних танців усіх людей. 

Читайте також: Гайтана і доньки Полякової взяли участь у показі нової колекції Андре Тана: ефектні фото

Не менше вражали і сценічні костюми, які артистка обрала для ролика. Оля Полякова хизувалась стрункими ногами у провокативних боді з латексу. Не забула зірка і про родзинку свого сценічного образу – кокошники та стильні капелюхи. 

Ми намагалися вас здивувати і зняти кліп на трек, який змусить танцювати будь-кого,
– розповіла Оля Полякова. 

Мабуть, цю ідею і втілили представники Manifest Production. У яскравому кліпі Олі Полякової затанцювали не тільки чоловіки на підборах, але й зомбі. Цікаво, що у відео можна побачити відомого танцівника – Максима Єжова. Саме він був партнером Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками 2018", після яких долучився до танцювального балету Олі Полякової. 

Дивіться кліп до пісні Олі Полякової "Эй, секундочку": відео

Оля Поляковова – "Эй, секундочку": текст нової пісні

Сегодня ночь запомнит соло
Моего тела и души
Я у потертого танцпола
Мои ноги в жарком танце

Сегодня ночь запомнит соло
Мне больше некуда спешить
И я блистаю словно
Девочка из глянца

Приспів:

Эй, секундочку
Не выключайте музычку
Я не дотанцевала, не дотанцевала
Свой последний диско

Эй, секундочку
Не выключайте музычку
Сегодня потеряла, тебя я потеряла
Любовь была так близко, но сбежала

Сегодня ночь запомнит соло
Мои движения как вода
И слезы с привкусом ментола
Нежно тают на губах

Сегодня пятница, пора расслабиться
Оставив в прошлом все и снова, снова жить
Вчерашняя любовь не повторяется
И я как вьюга буду до утра кружить

Приспів

Росія повернула Україні захоплені кораблі
сьогодні
30296
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини LifeStyle Оля Полякова
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
сьогодні 16:40 5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
Марта Вересюк 398
Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
сьогодні 11:21 Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
Анастасія Манюхіна 969
Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
17 листопада 17:31 Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
Юлія Михайлова 4572
Рейчел Мак-Адамс – 41: лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 11:01 Рейчел Мак-Адамс – 41: лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 2920
Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
16 листопада 17:08 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 27862
Новини
Більше новин
Залиште відгук