У провокативних боді та кокошниках: Оля Полякова вразила прихильників яскравим кліпом
Українська співачка Оля Полякова опублікувала на ютуб-каналі новий яскравий кліп. Ролик поп-зірка створила до ритмічної пісні "Эй, секундочку".
У новому кліпі Оля Полякова вирішила експериментувати як зі стилем, так і з постановкою. У ролику "Эй, секундочку" вона постає в барі на дискоболі, в пологовому відділенні лікарні, кімнаті з оголеними темношкірими чоловіками та навіть на кладовищі. Усюди Оля Полякова наспівує слова треку та залучає до запальних танців усіх людей.
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Не менше вражали і сценічні костюми, які артистка обрала для ролика. Оля Полякова хизувалась стрункими ногами у провокативних боді з латексу. Не забула зірка і про родзинку свого сценічного образу – кокошники та стильні капелюхи.
Ми намагалися вас здивувати і зняти кліп на трек, який змусить танцювати будь-кого,
– розповіла Оля Полякова.
Мабуть, цю ідею і втілили представники Manifest Production. У яскравому кліпі Олі Полякової затанцювали не тільки чоловіки на підборах, але й зомбі. Цікаво, що у відео можна побачити відомого танцівника – Максима Єжова. Саме він був партнером Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками 2018", після яких долучився до танцювального балету Олі Полякової.
Дивіться кліп до пісні Олі Полякової "Эй, секундочку": відео
Оля Поляковова – "Эй, секундочку": текст нової пісні
Сегодня ночь запомнит соло
Моего тела и души
Я у потертого танцпола
Мои ноги в жарком танце
Сегодня ночь запомнит соло
Мне больше некуда спешить
И я блистаю словно
Девочка из глянца
Приспів:
Эй, секундочку
Не выключайте музычку
Я не дотанцевала, не дотанцевала
Свой последний диско
Эй, секундочку
Не выключайте музычку
Сегодня потеряла, тебя я потеряла
Любовь была так близко, но сбежала
Сегодня ночь запомнит соло
Мои движения как вода
И слезы с привкусом ментола
Нежно тают на губах
Сегодня пятница, пора расслабиться
Оставив в прошлом все и снова, снова жить
Вчерашняя любовь не повторяется
И я как вьюга буду до утра кружить
Приспів