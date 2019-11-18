У провокативних боді та кокошниках: Оля Полякова вразила прихильників яскравим кліпом

Українська співачка Оля Полякова опублікувала на ютуб-каналі новий яскравий кліп. Ролик поп-зірка створила до ритмічної пісні "Эй, секундочку".

У новому кліпі Оля Полякова вирішила експериментувати як зі стилем, так і з постановкою. У ролику "Эй, секундочку" вона постає в барі на дискоболі, в пологовому відділенні лікарні, кімнаті з оголеними темношкірими чоловіками та навіть на кладовищі. Усюди Оля Полякова наспівує слова треку та залучає до запальних танців усіх людей.

Читайте також: Гайтана і доньки Полякової взяли участь у показі нової колекції Андре Тана: ефектні фото

Не менше вражали і сценічні костюми, які артистка обрала для ролика. Оля Полякова хизувалась стрункими ногами у провокативних боді з латексу. Не забула зірка і про родзинку свого сценічного образу – кокошники та стильні капелюхи.

Ми намагалися вас здивувати і зняти кліп на трек, який змусить танцювати будь-кого,

– розповіла Оля Полякова.

Мабуть, цю ідею і втілили представники Manifest Production. У яскравому кліпі Олі Полякової затанцювали не тільки чоловіки на підборах, але й зомбі. Цікаво, що у відео можна побачити відомого танцівника – Максима Єжова. Саме він був партнером Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками 2018", після яких долучився до танцювального балету Олі Полякової.

Дивіться кліп до пісні Олі Полякової "Эй, секундочку": відео

Оля Поляковова – "Эй, секундочку": текст нової пісні

Сегодня ночь запомнит соло

Моего тела и души

Я у потертого танцпола

Мои ноги в жарком танце

Сегодня ночь запомнит соло

Мне больше некуда спешить

И я блистаю словно

Девочка из глянца

Приспів:

Эй, секундочку

Не выключайте музычку

Я не дотанцевала, не дотанцевала

Свой последний диско

Эй, секундочку

Не выключайте музычку

Сегодня потеряла, тебя я потеряла

Любовь была так близко, но сбежала

Сегодня ночь запомнит соло

Мои движения как вода

И слезы с привкусом ментола

Нежно тают на губах

Сегодня пятница, пора расслабиться

Оставив в прошлом все и снова, снова жить

Вчерашняя любовь не повторяется

И я как вьюга буду до утра кружить

Приспів