У прозорій сукні: 48-річна Наомі Кемпбелл показала звабливу фігуру

Легендарна модель Наомі Кемпбелл з роками виглядає дедалі привабливішою. Зірка не соромиться одягати відверті та епатажні сукні, демонструючи струнку фігуру.

Наомі завітала на світський вечір, який організований на честь відкриття флагманського магазина Alexander McQueen в районі Бонд-стріт у Лондоні.

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Для виходу Кемпбелл приміряла розкішну напівпрозору сукню від Alexander McQueen, яка прикрашена мереживом. Свій образ "чорна пантера" доповнила гостроносими ботильйонами на підборах з металевими вставками.

Супермодель також зробила зачіску у стилі головного редактора американського Vogue Анни Вінтур. Ймовірно, що це нова перука Наомі, адже, як вона сама раніше розповідала, її справжнє волосся дуже пошкоджене



Наомі Кемпбелл / Getty Images



Наомі Кемпбелл / Getty Images