У романтичній комедії "Останнє Різдво" прозвучить невидана пісня Джорджа Майкла: деталі

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"Останнє Різдво"
"Останнє Різдво" / IMDb

Напередодні католицького Різдва на великий екран вийде фільм з Емілією Кларк в головній ролі. Однак, як виявилося, не лише "мати драконів" буде заохочувати прихильників піти на фільм, але й той факт, що у стрічці прозвучить невидана раніше композиція відомого британського співака Джорджа Майкла.

Днями родичі померлого Джорджа Майкла продали будинок музиканта, що дуже обурило його фанатів, а вже через кілька днів видання Variety неабияк здивувало його шанувальників. На сайті зазначається, що у фільмі "Останнє Різдво", який вийде на екрани в листопаді 2019 року, вони зможуть почути невидану раніше пісню свого кумира.

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Про це виданню розповів режисер, який працює над фільмом, Пол Фіг. Також він зізнався, що перед смертю Джордж Майкл активно працював над новим альбомом, однак так і не зміг його випустити.

Один із наших треків – хіт з цього альбому і це просто приголомшлива пісня, я дуже радий, що світ почує її,
– заінтригував Пол Фіг.

Також він відкрив таємницю, зізнавшись, що пісня триває близько шести хвилин і у фільмі "Останнє Різдво" вона прозвучить не фрагментами, а повністю від початку і до кінця.

Варто нагадати, перший трейлер романтичної комедії днями з'явився у мережі. Головні ролі в картині зіграють Емілія Кларк і Генрі Голдінг. "Мати драконів" зіграє дівчину, яка напередодні Різдва, переодягається в костюм ельфа і залучає клієнтів до покупок у різдвяному магазинчику. А потім у її житті з'являється надто ідеальний хлопець Том.

Дивитися трейлер фільму "Останнє Різдво": відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно
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