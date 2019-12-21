У рожевому костюмі Hugo Boss: стильний образ іспанської королеви Летиції
Іспанська королева Летиція вміє приголомшувати кожним своїм виходом завдяки вмінню стильно поєднувати елементи базового гардероба з яскравими акцентами. На відкриття виставки в Королівському палаці в Мадриді ексжурналістка одягнула штанний костюм пастельно-рожевого кольору.
Костюм з колекції Hugo Boss Летиція доповнила білою блузою від Carolina Herrera і гостроносими лаковими туфлями на стійких підборах бежевого кольору.
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Стилісти іспанської королеви зробили їй легку укладку волосся та макіяж у коричневих відтінках. Штанні костюми у 2019 році користуються шаленою популярністю, адже у них можна ідеально виглядати не лише на бізнес-зустрічах, а й навіть на вечірках.
Королева Іспанії Летиція / Getty Images
Королева Іспанії Летиція / Getty Images
Що цікаво, чимало знаменитостей мають у гардеробі ефектні штанні костюми. Пропонуємо переглянути підбірку українських відомих жінок, які демонструють, з чим носити таке вбрання.
Олена Зеленська
Маша Єфросиніна
Оля Фреймут
Настя Каменських
Катерина Осадча
Соня Плакидюк