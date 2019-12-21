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У рожевому костюмі Hugo Boss: стильний образ іспанської королеви Летиції

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Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція вміє приголомшувати кожним своїм виходом завдяки вмінню стильно поєднувати елементи базового гардероба з яскравими акцентами. На відкриття виставки в Королівському палаці в Мадриді ексжурналістка одягнула штанний костюм пастельно-рожевого кольору.

Костюм з колекції Hugo Boss Летиція доповнила білою блузою від Carolina Herrera і гостроносими лаковими туфлями на стійких підборах бежевого кольору.

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Стилісти іспанської королеви зробили їй легку укладку волосся та макіяж у коричневих відтінках. Штанні костюми у 2019 році користуються шаленою популярністю, адже у них можна ідеально виглядати не лише на бізнес-зустрічах, а й навіть на вечірках.

Королева Іспанії Летиція

​Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Що цікаво, чимало знаменитостей мають у гардеробі ефектні штанні костюми. Пропонуємо переглянути підбірку українських відомих жінок, які демонструють, з чим носити таке вбрання.

Олена Зеленська

 

Маша Єфросиніна 

 

Оля Фреймут

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Настя Каменських

 

Катерина Осадча 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Соня Плакидюк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Катя Осадча Настя Каменських Летиція, королева Іспанії Олена Зеленська Стиль і мода
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