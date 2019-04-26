У розкішній сукні від Dior: Селена Гомес вперше після лікування здійснила публічний вихід

Популярна співачка Селена Гомес, яка у 26 років може похизуватись успішною вокальною та модельною кар'єрами, повернулась у світ шоу-бізнесу. Зірка вперше за 10 місяців здійснила публічний вихід.

Днями в американському місті Інглвуд відбувся традиційний благодійний захід We Day. Організатори щороку запрошують на подію знаменитостей, щоб завдяки їм залучати підлітків до вирішення місцевих та глобальних проблем. Окрім цього, метою We Day є привернення уваги молоді до екологічних та соціальних тем.

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У 2019 році чимало знаменитостей завітали на організовану зустріч. Зокрема, перед камерами постали моделі Наомі Кемпбелл та Вінні Харлоу, актори Магершала Алі, Наталі Портман, Ніна Добрев, Ніл Патрік Харріс, Сара Мішель Геллар та співачка Меган Трейнор. Однак не такий зірковий склад події привернув чималу увагу світових ЗМІ: на We Day завітала Селена Гомес, яка після подолання депресії в психлікарні ще не виходила на червону доріжку.

Співачка вийшла до публіки у розкішній чорній міді-сукні від Dior з пікантним декольте. До вбрання Селена Гомес підібрала туфлі-човники. Заплетене волосся, стильний макіяж та прикраси завершили її елегантний образ.



Селена Гомес / Twitter / @alyssabailey



Співачка Селена Гомес на благодійному заході / Twitter / @alyssabailey

В рамках благодійного вечора Селена Гомес не тільки покрасувалась перед фотографами, але й взяла участь у виступі. Вона поділилась власним досвідом із молоддю та викликала фурор у залі. Для виступу артистка змінила своє вечірнє вбрання на широкі білі штани, піджак та футболку, які виглядали дуже ефектно.



Селена Гомес / Twitter / @theforum

Що відомо про лікування Селени Гомес?

Вперше про проблеми з психічним здоров'ям Селени Гомес ЗМІ почали говорити ще на початку 2018 року. Журналісти дізнались, що в лютому артистка пройшла двотижневий курс лікування від депресії. Фанати та іноземні видання пов'язували це з низкою проблем, які супроводжують артистку впродовж останніх 1,5 року: розставання з її коханим виконавцем The Weeknd, відновлення та черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером та хвороба під назвою "вовчок", через яку вона була змушена погодитись на трансплантацію нирки.



11 жовтня стало відомо, що зірка перенесла кілька нервових зривів. Медики прийняли рішення про термінову госпіталізацію Селени Гомес. Однією з причин ушпиталення стало одруження Джастіна Бібера з Хейлі Болдуін. Після курсу лікування Селена Гомес повернулась до звичного життя.