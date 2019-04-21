У розкішному пальті та капелюшку: Кейт Міддлтон відзначила католицький Великдень

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські не порушують сімейних традицій, тому залюбки беруть участь у запланованих урочистих та релігійних заходах. Цього разу принц Вільям та Кейт Міддлтон прийшли на особливу церковну службу разом з королівськими родичами.

У неділю, 21 квітня, католицький світ відзначає одне з найвеличніших свят – Великдень. Відтак представники королівської родини прийшли на традиційне богослужіння у церкву Святого Георгія, що у Віндзорі. Проте цей день став по-справжньому особливим для них, оскільки релігійне свято співпало із 93-ім днем народження королеви Єлизавети ІІ. 

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Знаменита іменинниця прийшла до церкви у піднесеному настрої та в елегантному вбранні. Саме до Її Величності була прикута увага всіх учасників заходу, а родичі залюбки вітали її на подвір'ї Віндзорського палацу. 

Кейт Міддлтон
Королева Єлизавета ІІ у Віндзорі / Getty Imsges

Та не меншу увагу привернула до себе дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон. А все завдяки елегантному та по-весняному ніжному образу. На особливе богослужіння герцогиня Кембриджська прийшла у блакитному пальті від Alexander McQueen, сукні та капелюшку такого ж відтінку. Туфлі-човники та клатч завершили її витончений look. 

Не забула Кейт Міддлтон і про прикраси. Вона обрала зі своєї колекції дорогоцінну брошку, яка виблискувала на її пальті, та сережки у формі краплини. 

Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям / Getty Images

Чарівний образ Кейт Міддлтон
Чарівний образ Кейт Міддлтон / Getty Images

Хоч відзначення свята відбулось у Віндзорі, що неподалік від маєтку герцогів Сассекських, Меган Маркл не прийшла на захід. Дружина принца Гаррі може народити первістка з дня на день, тому утрималась від публічного виходу. 

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Теги: LifeStyle Великдень Королівська сім'я Єлизавета II Кейт Міддлтон
Джерело: LifeStyle 24
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