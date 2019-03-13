У сексуальних вбраннях без білизни: "ангели" Victoria's Secret сходили на вечірку

Нью-Йорк завжди пропонує зіркам яскраві світські заходи, на яких вони можуть покрасуватись у сексапільних вбраннях. Так, "ангели" Victoria's Secret засвітились на стильній вечірці, що прогриміла на Таймс-Сквер.

Мережа знаменитих готелів Edition нещодавно отримала ще одну будівлю в серці Нью-Йорка. З такої нагоди власники мережі організували грандіозну вечірку, на яку запросили голлівудських зірок.

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Серед гостей свята були "ангели" Victoria's Secret Кендалл Дженнер, Джордан Данн та Ельза Госк. Компанію їм склала знаменита модель і дружина Джастіна Бібера – Хейлі Болдуін. Стрункі манекенниці обрали ефектні сукні, під які не вбрали спідню білизну, що додало сексуальності їхнім образам.

Тільки Ельза Госк обрала штанний костюм у смужку, верх якого мав звабливі прорізи. На фоні своїх колег сексапільна модель, яка полюбляє фотографуватись оголеною, виглядала напрочуд скромно.



Моделі Victoria's Secret на вечірці / Getty Images