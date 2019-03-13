У сексуальних вбраннях без білизни: "ангели" Victoria's Secret сходили на вечірку

717 Читать новость на русском
"Ангели" Victoria's Secret сходили на вечірку
"Ангели" Victoria's Secret сходили на вечірку / www.gettyimages.com

Нью-Йорк завжди пропонує зіркам яскраві світські заходи, на яких вони можуть покрасуватись у сексапільних вбраннях. Так, "ангели" Victoria's Secret засвітились на стильній вечірці, що прогриміла на Таймс-Сквер.

Мережа знаменитих готелів Edition нещодавно отримала ще одну будівлю в серці Нью-Йорка. З такої нагоди власники мережі організували грандіозну вечірку, на яку запросили голлівудських зірок. 

Читайте також: Модель Кендіс Сванепул засвітила сідниці у бікіні: гарячі фото

Серед гостей свята були "ангели" Victoria's Secret Кендалл Дженнер, Джордан Данн та Ельза Госк. Компанію їм склала знаменита модель і дружина Джастіна Бібера – Хейлі Болдуін. Стрункі манекенниці обрали ефектні сукні, під які не вбрали спідню білизну, що додало сексуальності їхнім образам.

Тільки Ельза Госк обрала штанний костюм у смужку, верх якого мав звабливі прорізи. На фоні своїх колег сексапільна модель, яка полюбляє фотографуватись оголеною, виглядала напрочуд скромно. 

Моделі на стильній вечірці
Моделі Victoria's Secret на вечірці / Getty Images

Хейлі Болдуін та Джордан Данн
Хейлі Болдуін та Джордана Данн / Instagram / @haileybieber​
 

blog_ava
Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
сьогодні
7235
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Мода Кендалл Дженнер Ельза Госк Хейлі Болдуін
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
сьогодні 19:26 Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
567
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні 13:13 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
12413
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
12 березня 12:31 Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
1047
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
12 березня 11:50 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2507
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
11 березня 18:00 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
2259
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук