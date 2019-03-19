У шкіряній куртці та штанах: Періс Джексон здійснила перший публічний вихід після спроби суїциду

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Модель Періс Джексон
Модель Періс Джексон / www.gettyimages.com

У Лос-Анджелесі відбулась анонсована прем'єра фільму The Dirt. На світську подію прийшло чимало знаменитостей, серед яких – донька легенди поп-музики та модель Періс Джексон.

У центрі сюжету нової кінострічки – гурт Motley Crue, який зумів вибороти собі світову славу та стати одним із найуспішніших рок-колективів в історії музики.

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Ймовірно, саме сюжет фільму The Dirt повпливав на вибір вбрання моделі Періс Джексон. Знаменитість вийшла на червону доріжку у шкіряній куртці, чорній кофті та приталених штанах. Дещо зухвалий образ вона доповнила масивними прикрасами і макіяжем.

Поряд із 20-річною донькою легенди поп-музики Майкла Джексона красувався її бойфренд – Габріель Гленн. Чоловік підтримав свою кохану та постав перед камерами у рокерському вбранні. 

Модель Періс Джексон з бойфрендом
Модель Періс Джексон з бойфрендом / Getty Images

Це перший вихід Періс Джексон після спроби суїциду. Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що донька Майкла Джексона перерізала собі вени та потрапила до шпиталю. Невідомо, хто врятував дівчину, викликавши службу порятунку. Після невдалої спроби вчинити самогубство родичі Періс взяли її під свою опіку, а члени її творчої команди не залишають її наодинці.

Водночас сама Джексон заявила, що інформація журналістів – це брехня. Однак на червоній доріжці вона ретельно прикривала руки, хоч і демонструвала, що в неї все гаразд.


Періс Джексон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Періс Джексон
Джерело: LifeStyle 24
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