У шкіряній спідниці з великим розрізом: Кім Кардашян показала пікантний образ

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Кім Кардашян у Вірменії
Кім Кардашян у Вірменії / Instagram / @kimkardashian

Американська бізнесменка та зірка реаліті-шоу кім Кардашян полюбляє відверті вбрання, які підкреслюють її фігуру. Днями вона засвітила черговий образ, що розбурхав мережу.

Відомо, що Кім Кардашян та її четверо дітей перебувають у Вірменії. Країна є батьківщиною її батька, тому там зірка вирішила не тільки відпочити, але й охреститись із нащадками в одній з церков. Та якщо на урочистій церемонії Кім Кардашян виглядала дуже скромно, то вже після неї красувалась у звичних сексуальних вбраннях. 

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Для одного з виходів знаменита американка одягнула відверту шкіряну спідницю. Вбрання мало чималий розріз, тому всі люди, які зустрічали Кім Кардашян, могли побачити її оголені ноги. До спідниці мільярдерка підібрала чорну футболку та улюблені ботфорти. 

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Сексуальний образ Кім Кардашян
Сексуальний образ Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Окрім цього, Кім Кардашян опублікувала фото зроблені під час зустрічі з Президентом Вірменії Арменом Саркісяном. До урядової будівлі американка прийшла у трендовому костюмі з топом, який підкреслив її пишний бюст. Супроводжувала зірку її сестра Кортні, яка обрала подібний, але трішки скромніший образ. 

"Не припиняю дивуватись, наскільки дивовижною є Вірменія! Дякую Еріку Езрайліяну (кінорежисеру, який вів зйомку під час візиту кім до Вірменії, – LifeStyle 24) за стільки дивовижних спогадів", – поділилась враженнями Кім Кардашян. 

Кім та Кортні Кардашян зустрілись з президентом
Кім та Кортні Кардашян зустрілись з президентом / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян на зустрічі з главою Вірменії
Кім Кардашян на зустрічі з главою Вірменії / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Новини Вірменії
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