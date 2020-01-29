У шортах і топі: Настя Каменських показала пікантне фото з тренувань

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вирушила на відпочинок до Мексики. Звідти співачка вже встигла опублікувати серію фото в купальнику та показала, як займається на курорті спортом.

Відомо, що на відпочинок Настя Каменських вирушила зі своїм чоловіком Потапом. Саме репер всюди супроводжує кохану та робить її спокусливі світлини. Днями пара влаштувала чергове тренування разом, фото з якого вже з'явилось на інстаграм-сторінці співачки.

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Перед камерами Настя Каменських постала у мінішортах та кроптопі чорного кольору. Ймовірно, спортивне вбрання артистка обрала з власної колекції одягу. Під час пробіжки Настя Каменських не втрималась від знімка на фоні колоритного мексиканського закладу.

Обожнюю тренування на свіжому повітрі! Для мене заняття спортом – це завжди в задоволення! На природі я надихаюся і знімаю емоційну втому. В результаті – отримую прилив енергії і заряд позитиву на весь день!

– поділилась Настя Каменських.

Тренування точно йдуть зірці на користь. 29 січня Настя Каменських похизувалась світлиною в білому купальнику, завдяки якому показала бездоганну струнку фігуру.