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У штанному костюмі: королева Летиція повторила елегантний образ

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Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Іспанії Летиція для світських заходів обирає елегантні образи. Її часто можна побачити в костюмах. Днями вона повторила недавній образ і вийшла на публіку в костюмі бузкового кольору.

Її Величність Летиція показує свій вишуканий стиль під час кожного світського виходу. Вона не боїться експериментувати та повторювати образи і завжди має бездоганний вигляд. Королева вкотре продемонструвала це, приїхавши на зустріч Prostitution Women Association в Мардриді.

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Для цього заходу Летиція обрала вбрання від бренду BOSS. Це був костюм бузкового кольору, який складався із жакета та штанів. Також вона була одягнена в білу блузку. Поєднала одяг із туфлями-човниками в тон костюму на підборах.

Волосся королева вклала в акуратну зачіску. Макіяж зробила в природних тонах з акцентом на очах.


Іспанська королева на зустрічі в Мадриді / Фото: Getty Images


Королева Летиція повторила образ в костюмі / Фото: Getty Images

Зазначимо, це вже не перший вихід іспанської королеви в цьому костюмі. Раніше вона з'являлася в ньому на церемонії вручення премій за наукові дослідження 2020 року. Подія відбулася минулого місяця в Політехнічному університеті Валенсії. 


Її Величність Летиція в костюмі бузкового кольору / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Летиція, королева Іспанії Стиль і мода
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