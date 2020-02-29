У смарагдовому костюмі: черговий вихід королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція взяла участь у церемонії вручення премії Fundacion Princesa De Girona в Іспанії, де зачарувала стильним смарагдовим костюмом.

Кожен світський вихід Її Величності вражає прихильників. Летиція завжди з'являється на публіці елегантною та вишуканою. Цього разу вона потрапила під об'єктиви камер папараці на врученні премії в іспанському місті Ла-Корун'ї.

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Для церемонії королева обрала смарагдовий штанний костюм та шовкову блузку трішки світлішого кольору. Таке вбрання Летиція поєднала зі шкіряними туфлями-човниками такого ж кольору, що й костюм.

Її Величність серед аксесуарів обрала блискучі сережки-гвіздки. Вона зробила акуратну зачіску, а на обличчі красувався макіяж в природних тонах.



Королева Летиція у смарагдовому костюмі / Фото: Getty Images



Іспанська королева на церемонії вручення премії / Фото: Getty Images