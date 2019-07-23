У смарагдовій сукні: Амаль і Джордж Клуні сходили на вечерю біля озера Комо – фото

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Амаль і Джордж Клуні
Амаль і Джордж Клуні / www.gettyimages.com

Джордж та Амаль Клуні є одними з найвідоміших жителів в італійському місті Комо, відтак кожний вихід подружжя привертає чимало уваги.

Днями папараці сфотографували, як закохані йшли в італійський ресторан Villa D'este на вечерю у компанії родичів та друзів. Про це пише видання Daily Mail.

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Для неофіційного виходу Амаль одягнула розкішну смарагдово-зелену пишну сукню з бантом, яка виглядала дуже елегантно та вдало підкреслила струнку фігуру юристки.

Розкішне плаття Клуні поєднала з золотими босоніжками на невисоких підборах, сережками та клатчем у тон до взуття. Дружина голлівудського актора зробила об'ємну укладку та вечірній макіяж з акцентом на очах.

Амаль і Джордж Клуні
​Амаль і Джордж Клуні / BACKGRID / Daily Mail

Амаль і Джордж Клуні
​Амаль і Джордж Клуні / BACKGRID / Daily Mail

Згодом до зіркового подружжя приєдналася мама Амаль Клуні – Брія Аламуддін. Жінка приміряла вільне плаття яскравого рожевого кольору із золотими деталями в східному стилі та мюлі на високих шпильках.

Амаль і Джордж Клуні
​Амаль і Джордж Клуні / BACKGRID / Daily Mail

Амаль і Джордж Клуні
​Амаль і Джордж Клуні / BACKGRID / Daily Mail

Амаль і Джордж Клуні
Амаль і Джордж Клуні / BACKGRID / Daily Mail

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Теги: LifeStyle Джордж Клуні Амаль Клуні
Джерело: LifeStyle 24
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