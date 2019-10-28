У соковитій золотій сукні: 50-річна Дженніфер Лопес завітала на премію Governors Awards 2019

551 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Знаменита співачка Дженніфер Лопес стала гостею церемонії вручення премій Американської академії кінематографічних мистецтв Governors Awards, яка пройшла у неділю, 27 жовтня, у Лос-Анджелесі.

На премію, яку вважають репетицією "Оскара", завітало чимало знаменитостей: Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон та інші.

Читайте також: 50-річна Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото

Для червоної доріжки Дженніфер Лопес підготувала ефектне вбрання. Сукня з колекції Reem Acra насиченого жовтого кольору із золотим переливом ідеально виглядала на співачці. Стилісти зробили Джей Ло зачіску у грецькому стилі, підкресливши оголені плечі, та доповнили look макіяжем з акцентом на очах.

Завершили "аутфіт" знаменитості дорогоцінні ювелірні прикраси і чорний клатч.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

blog_ava
У Золоте-4 приїхала озброєна поліція, хочуть виселити "Азов": фото
сьогодні
7769
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 мотивуючих цитат Білла Гейтса про успіх у роботі та помилки в житті
сьогодні 09:51 11 мотивуючих цитат Білла Гейтса про успіх у роботі та помилки в житті
Олена Булан 7136
Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019
26 жовтня 20:39 Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019
Надія Біленко 1900
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
26 жовтня 10:24 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
180
Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
26 жовтня 09:30 Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
1134
"Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
25 жовтня 20:29 "Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 1192
Новини
Більше новин
Залиште відгук