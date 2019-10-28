У соковитій золотій сукні: 50-річна Дженніфер Лопес завітала на премію Governors Awards 2019
Знаменита співачка Дженніфер Лопес стала гостею церемонії вручення премій Американської академії кінематографічних мистецтв Governors Awards, яка пройшла у неділю, 27 жовтня, у Лос-Анджелесі.
На премію, яку вважають репетицією "Оскара", завітало чимало знаменитостей: Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон та інші.
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Для червоної доріжки Дженніфер Лопес підготувала ефектне вбрання. Сукня з колекції Reem Acra насиченого жовтого кольору із золотим переливом ідеально виглядала на співачці. Стилісти зробили Джей Ло зачіску у грецькому стилі, підкресливши оголені плечі, та доповнили look макіяжем з акцентом на очах.
Завершили "аутфіт" знаменитості дорогоцінні ювелірні прикраси і чорний клатч.
Дженніфер Лопес / Getty Images
Дженніфер Лопес / Getty Images
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