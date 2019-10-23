У спідниці і пітоновому топі: Кім Кардашян прогулялася в провокативному образі у Лос-Анджелесі

Королева епатажу Кім Кардашян потрапила в об'єктиви папараці під час свого денного виходу у каліфорнійському місті Калабас. Для прогулянки дружина Каньє Веста підготувала звабливий і трендовий "аутфіт".

Для виходу світська левиця приміряла обтислу чорну спідницю довжини міді, якою підкреслила пишні стегна. Кардашян, яка 21 жовтня відсвяткувала своє 39-річчя, доповнила look асиметричним кроп-топом з актуальним анімалістичним принтом.

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Свій образ Кім завершила чорно-білими босоніжками на підборах, а також об'ємними золотими сережками. Зірка соціальних мереж зробила ідеальний тон обличчя та підкреслила брови.



Кім Кардашян / Backgrid / Daily Mail



Кім Кардашян / Backgrid / Daily Mail

Знаменитість прогулялася в один зі своїх салонів краси у Калабасі, де показала шанувальникам в інстаграмі, як виглядає стенд з її колекцією засобів для макіяжу.



Кім Кардашян / Backgrid / Daily Mail



Кім Кардашян / Backgrid / Daily Mail