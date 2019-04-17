У спокусливій сукні з декольте: Кайлі Дженнер прикрасила обкладинку S Moda

Світська левиця та наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер щоразу стає зіркою найкращих глянців світу. Після кількох престижних співпраць з гламурними виданнями її запросили стати головною героїнею журналу S Moda.

Знімок з фотосесії 21-річна зірка залишила на своїй Instagram-сторінці. На новій світлині Кайлі постала в мереживній сукні бренду Dolce & Gabbana, що коштує 1 800 фунтів стерлінгів (близько 63 тисячі гривень). Корсет в зоні талії чудово підкреслював форми дівчини, а декольте вдало підтримувало пишні груди.

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Її спокусливий образ доповнили масивні сережки також від люксового бренду Dolce & Gabbana. Насичений макіяж і високо зав'язаний хвіст на голові завершили look.



Кайлі Дженнер для S Moda / Instagram / @kyliejenner

Автором знімку став дует італійських фотографів Луки і Алессандро Мореллі. Чи буде більше фотографій для журналу S Moda – наразі невідомо. Варто додати, що днями зірка додала у свій фотоблог ще декілька звабливих фото, які пікантно оголяли чи то її ноги, чи декольте, однак отримали однаково кількамільйонну кількість вподобань.