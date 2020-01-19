У стильних костюмах та прикрасах: Тіна Кунакі знялась для глянцю

22-річна модель Тіна Кунакі після весілля з Венсаном Касселем стала чи не головною зіркою всіх таблоїдів. Кожен вихід манекенниці ретельно розглядають у мережі, а глянці залюбки запрошують манекенницю на стильні зйомки.

Днями в інстаграмі з'явились результати чергової фотосесії за участю французької красуні. Тіна Кунакі погодилась стати головною зіркою випуску Tatler, для якого приміряла стильні образи.

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На кадрах, які модель та представники журналу вже опублікували у мережі, видно, що запальна французка красувалась перед камерою у штанних костюмах і тренчі. Тіна Кунакі вирішила не експериментувати з іміджем, тому на сторінках нового випуску глядачі зможуть побачити її з пишним хвилястим волоссям. Модель позувала в саду на фоні екзотичних дерев, що додало розкоші до її образу.

Автором фотосесії став Стефан Лісовські, який вирішив зробити акцент на природній красі Тіни Кунакі. На багатьох кадрах модель поставала великим планом та демонструвала стильні прикраси від французького бренду Messika. Згідно з анонсом, у новому номері Tatler Тіна Кунакі поділилась роздумами про роль соцмереж в сучасному світі та канонах краси і жіночності. Не оминули журналісти і питань про її особисте життя: модель розповіла про шлюб зі знаменитим актором Венсаном Касселем.