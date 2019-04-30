У строгому класичному костюмі: Іванка Трамп здійснила офіційний вихід

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram/ @alwaysivanka

Дочка президента США здійснила черговий офіційний вихід на традиційний щорічний захід. Іванка Трамп відвідала конференцію у вбранні, якому вона віддає перевагу останнім часом.

Про класичні костюми Іванки Трамп, які так раптово увірвалися в тренди, можна говорити дуже довго. Вона любить підбирати такий стиль вбрання для будь-яких виходів. Так, на початку березня американка з'явилася на зустрічі в резиденції президента в рожевому костюмі, а днями прибула до Африки в такому ж вбранні жовтого кольору.

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Напередодні дочка Дональда Трампа, яка також активно займається політикою та державними справами, стала почесною гостею щорічної глобальної конференції від Інституту Мілкена, що проходила в місті Беверлі-Гіллз.

Для офіційного виходу Іванка Трамп обрала костюм блакитного кольору з вкороченими штанами та піджаком на один ґудзик, з-під якого виглядав комір білої сорочки. Її волосся була акуратно вкладене та підкручене в легкі локони. Образ однієї з американських ікон стилю довершили замшеві туфлі-човники темного кольору.

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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