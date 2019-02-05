У сукні небесного кольору: королева Йорданії вразила стильним виходом

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Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @queenrania

Королева Йорданії Ранія, яка супроводжує свого чоловіка, монарха Абдаллу ІІ в міжнародних турах, прилетіла до Тунісу і вкотре приголомшила громадськість стильним вбранням.

Нові знімки з публічного виходу Ранія опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Напередодні королівське подружжя зустрілося з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і його дружиною Еміне Ердоган в Вахдеттинському палаці у Стамбулі. Після цього, 4 лютого, Ранія і Абдалла прилетіли у Туніс. 

Для виходу королева приміряла романтичну сукню грузинського бренду Dalood, яка підкреслила елегантність та струнку фігуру Ранії. Її образ завершили оксамитові туфлі-човники сріблястого кольору і сумка зі зміїної шкіри від Fendi.

Королева Ранія
Королева Ранія в Тунісі / Instagram / @queenrania

Королева Ранія
Королева Ранія і Абдалла II в Тунісі / Instagram / @queenrania

Королева Ранія
Королева Ранія і Абдалла II прибули до Тунісу / Instagram / @rhcjo

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Туніс Йорданія
Джерело: 24 канал
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