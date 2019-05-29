У сукні від Calvin Klein: яке вбрання обрала Меланія Трамп для повернення до США

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Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

Президентське подружжя США Дональд і Меланія Трамп завершили низку офіційних виходів у Японії і повернулися додому, у Вашингтон. Для появи перед американськими папараці перша леді обрала лаконічне вбрання від вітчизняного бренду.

Кілька днів поспіль Меланія Трамп зачаровувала прихильників появами перед публікою, для яких обирала неймовірно елегантні образи. Однак відрядження дійшло кінця і напередодні, 28 травня, перша леді США разом зі своїм чоловіком Дональдом Трампом повернулася до Вашингтона.

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Гелікоптер президентського подружжя приземлився на території Білого дому, поруч з яким на них вже чекали американські журналісти. Перед камерами 49-річна Меланія Трамп постала у скромній сукні від Calvin Klein, довжина якої сягала нижче коліна. Акцент, як завжди, був зроблений на талію стрункої американки, а пишна спідниця лише підкреслила її жіночну фігуру. Образ довершили туфлі-човники від Manolo Blahnik, у яких вона часто виходить на публіку влітку.

Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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