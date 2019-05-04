У сукні з квітковим принтом: вагітна Кіра Найтлі прийшла на модний показ Chanel

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Кіра Найтлі вагітна вдруге
Кіра Найтлі вагітна вдруге / www.gettyimages.com

Вагітна Кіра Найтлі продовжує зачаровувати світ публічними виходами зі своїм чоловіком Джеймсом Райтоном. Так, після вечірки Chanel голлівудська акторка взяла участь у модному показі, примірявши розкішну вечірню сукню.

Як відомо, у Парижі відбувся один із найочікуваніших модних показів року – презентація круїзної колекції Chanel Cruise-2020. На вечірці з цієї нагоди акторка Кіра Найтлі ошелешила своїх прихильників: зірка засвітила вагітний животик та зізналась, що зі своїм чоловіком Джеймсом Райтоном очікує на другу дитину.

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Не пропустила знаменитість і модний показ, який відбувся у паризькому Le Grand Palais. 34-річна Кіра Найтлі постала на червоній доріжці у чорній сукні з напівпрозорою спідницею. Вбрання було прикрашене квітковою аплікацією та чудово приховувало вагітний живіт акторки. 

Під час світського заходу голлівудську зірку супроводжував музикант Джеймс Райтон, який щасливо посміхався до фотографів та не приховував свого щастя, стоячи поряд із вагітною дружиною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

До слова, спільно з чоловіком Кіра Найтлі виховує 4-річну доньку Едді. Зіркова пара не полюбляє виставляти на показ своє особисте життя, тому не веде свої блоги та відмовляється публікувати фото з дитиною. В одному з нечисленних інтерв'ю Кіра Найтлі зізналась, що Едді дуже непосидюча, тому доглядати за донькою їй допомагають мама і чоловік. 

"У мене сильна "група підтримки" – приголомшливий чоловік, мама і тесть! У неї точно є моторчик. Я можу сидіти на стільці, а вона намотувати кола навколо", – розповідала Кіра Найтлі. 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Кіра Найтлі Зіркові мами Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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