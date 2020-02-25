У сукні з незвичним квітковим принтом: Меланія Трамп здійснила офіційний вихід в Індії

Президентське подружжя США перебуває в кількаденному міжнародному турне в Індії. Дональд та Меланія Трамп вже встигли здійснити кілька офіційних виходів та взяти участь у політичних зустрічах. 25 лютого не став винятком, адже графік президента та першої леді дуже насичений.

Подружжя відвідало меморіал Махатмі Ганді, що розташований у Делі. Там Дональд та Меланія Трамп вшанували пам'ять лідера індійського національно-визвольного руху, підкинувши пелюстки яскравих квітів у повітря. Подія проходила за участю десятків камер, тому відповідні фото вже поширили у мережі.

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Цікаво, що для цього виходу Меланія Трамп обрала ефектну сукню з досить незвичним принтом та поясом. Знаменита модниця красувалась у білосніжному вбранні з яскравими невеликими квітами. Тому тільки зблизька можна було розгледіти, який орнамент прикрашав одяг першої леді США. Зважаючи на традиції Індії, сукню вважають символічною саме для цього виходу, адже навіть в одязі Меланія Трамп по-особливому врахувала культуру країни.

Це не перша пам'ятка, яку відвідали Дональд і Меланія Трамп. 24 лютого подружжя побувала у знаменитому Тадж-Махалі. Президент зізнався журналістам, що його візит дебютний, хоч він і багато чув про мавзолей-мечеть. Американські високопосадовці не стримували свого захвату від побаченого. Особливо Тадж-Махал вразив Меланію, яка назвала його "найкрасивішим і чудовим".