У сукні з розрізом: жінка-супергерой Брі Ларсон сяє на червоній доріжці церемонії Оскар-2019

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Брі Ларсон
Брі Ларсон / www.gettyimages.com

91 церемонія нагородження кінопремії Оскар-2019 розпочнеться 25 лютого о 3:00 (за київським часом). Під час церемонії нагородження оберуть переможців у 24 номінаціях, а поки зірки мають іншу боротьбу – хто виглядатиме найрозкішніше на червоній доріжці.

Голлівудська акторка Брі Ларсон, яка зіграла головну роль у фантастичному супергеройському фільмі "Капітан Марвел" (Captain Marvel) кіностудії Marvel, для виходу на червону доріжку церемонії Оскар-2019 одягнула довгу блискучу сукню зі звабливим розрізом на нозі та закритим декольте.

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Образ Брі завершили срібні босоніжки на підборах і легка укладка. Що цікаво, візажисти Ларсон зробили їй ненасичений макіяж, відтак зірка блиснула не лише яскравою сукнею, а й природною красою.

Додамо, у 2019 році на грандіозній церемонії Оскар-2019 вперше за останні 30 років не буде ведучого. Наприкінці 2018 року комік Кевін Харт зі скандалом відмовився від посади ведучого через гомофобні публікації у Twitter. За словами актора, колись він публікував "твіти", які могли би образити ЛГБТ-спільноту. Відтак він вирішив відмовитись від ролі ведучого на довгоочікуваному дійстві. Через це золоті статуетки вручатимуть голлівудські актори, які не заявлені в номінаціях.

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брі ларсон
Брі Ларсон / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cinestera (@cinestera)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Оскар-2019 Голлівуд Нагороди Новини LifeStyle Оскар
Джерело: LifeStyle 24
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