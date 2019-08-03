У сукні з відвертим декольте: королева Іспанії Летиція зі свекрухою і доньками завітала на балет

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Королева Іспанії Летиція з дочками і свекрухою
Королева Іспанії Летиція з дочками і свекрухою / www.gettyimages.com

Королева Летиція, король Філіпп VI та їхні доньки – Софія і Леонор разом з бабусею, королевою Софією приїхали на 38-й Кубок Копа дель Рей Мапфре, який відбувається щорічно в Пальма-де-Майорці. 2 серпня жінки з іспанської королівської сім'ї організували другий спільний вихід та завітали балет "Лебедине озеро".

Для виходу королева Іспанії Летиція одягнула розкішне чорно-біле смугасте плаття, яке звабливо підкреслило її фігуру та зробило акцент на декольте.

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Додамо, що найчастіше екс-журналістка одягає стримане вбрання, яке виглядає елегантно та зі смаком, однак не сексуально. Відтак останній вихід справді вразив всіх прихильників королівської сім'ї.

Разом з іспанською королевою були її дочки Леонор та Софія, а також матір Філіппа VI Софія, яка приміряла широке синє плаття з яскравим принтом і білі штани.

Королева Іспанії Летиція з дочками і свекрухою
Королева Іспанії Летиція з дочками і свекрухою / Getty Images

Королева Іспанії Летиція з дочками і свекрухою
Королева Іспанії Летиція з дочками і свекрухою / Getty Images

Королева Іспанії Летиція з дочками і свекрухою
Королева Іспанії Летиція з дочками і свекрухою / Getty Images

Додамо, у квітні 2018 року під час великодньої служби, на яку завітали король Філіп, його матір Софія Грецька і дружина королева Летиція з дітьми, багатьох прихильників королівської сім'ї приголомшила дивна сцена. 

Так, перед об'єктивами камер королева Софія намагалася сфотографуватися з онуками, однак мама Летиція почала некоректно перешкоджати цьому. Тоді ЗМІ почали поширювати чутки про конфлікт між жінками. 

Конфуз між Летицією та Софією Грецькою: дивіться відео

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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