У сукні з яскравим принтом: королева Іспанї взяла участь в урочистій церемонії

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція не поспішає вирушати на відпочинок, а продовжує активно брати участь у світських та офіційних заходах. Днями Її Величність запросили на щорічну церемонію, де вона постала перед камерами у стильній сукні із синім принтом.

У понеділок, 20 травня, в Мадриді відбулась 11-а церемонія вручення відзнак Banco Santander' Awards. Щороку премію отримують соціальні проекти, які допомагають людям, схильним до ризику соціальної ізоляції. Переможці мають не тільки престижну відзнаку, але й фінансову підтримку від Сантандер Банку. 

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Та не тільки соціальною важливістю церемонія Banco Santander' Awards привернула увагу світових ЗМІ. Серед запрошених гостей урочистої події була знана іспанська модниця – королева Летиція. Її Величність, як завжди, продемонструвала стильний і елегантний образ, який прикував увагу всіх учасників заходу. 

Для урочистої події 46-річна представниця королівської родини підібрала білу сукню з синім принтом та довгими рукавами. Вбрання з колекції бренду Sandro підкреслило струнку фігуру королеви Летиції та гармонійно пасувало до події. За традицією, Її Величність взяла невеличкий клатч та туфлі-човники. Виглядала королева Летиція розкішно. 

Королева Летиція у Мадриді
Королева Летиція у Мадриді / Getty Images

Іспанська королева
Іспанська королева на урочистій церемонії / Getty Images

Уважні користувачі мережі помітили, що королева Летиція обрала подібну сукню до Кейт Міддлтон, яка була на відкритті виставки в Саді дикої природи (Chelsea Flower Garden). Образи двох представниць королівської сім'ї не просто назвали схожими, а припустили, що у них спільні стилісти. 

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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