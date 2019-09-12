У сукні за 10 тисяч доларів: Дженніфер Лопес повторила образ Селін Діон

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка і співачка Дженніфер Лопес вкотре приголомшила світ своїм ефектним вбранням. На червоній доріжці вона засвітилась у сукні, як у Селін Діон.

12 вересня в Україні відбулась прем'єра фільму "Стриптизерки". Ще перед першими показами кінострічка стала однією з найбільш очікуваних у світі, відтак акторки, які зіграли головні ролі, опинились в епіцентрі всіх світських новин.

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Дженніфер Лопес, яка у фільмі зіграла організатора афери, днями зізналась, що через ажіотаж довкола прем'єри її графік розписаний ледь не по хвилинах. Зірка щодня бере участь в інтерв'ю, радіоефірах, популярних шоу, пресконференціях, вечірках і виходах на червону доріжку. У такому щільному графіку акторка знайшла час для програми на радіостанції SiriusXM, де вона з'явилась 11 вересня. 

Перед камерами розкішна Дженніфер Лопес постала у мінівбранні, декорованому пір'ям і стразами. Ефектну сукню акторка обрала з кутюрної колекції Valentino, а її вартість, за даними західних ЗМІ, сягає 10 тисяч доларів. Свій образ Дженніфер Лопес доповнила взуттям на великих підборах та заплетеним волоссям у хвіст.

Дженніфер Лопес у мінісукні
Дженніфер Лопес у мінісукні / Фото: Getty Images

Однак такий гламурний образ вже добре відомий журналістам. У липні 2019 року в такому ж вбранні встигла засвітитись 51-річна Селін Діон. У стильній сукні вона прийшла на показ лімітованої колекції Valentino під час Тижня моди в Парижі, відтак вибір її образу був досить символічним. Журналісти зробили десятки яскравих фото Селін Діон, яка не приховувала свого захвату від такої уваги.

Селін Діон у Парижі
Селін Діон у Парижі / Getty Images

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"Стриптизерки": трейлер і сюжет фільму з Лопес і Cardi B в головних ролях
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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Дженніфер Лопес Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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