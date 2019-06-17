У святковому рожевому та хорошому гуморі: Єлизавета ІІ відвідала фінал кубка поло
93-річна королева Великобританії з задоволенням виконує свої прямі обов’язки. Так, напередодні Її Величність традиційно відвідала фінал кубка поло, яке відбулося в парку у Віндзорі. На спортивному заході Єлизавета ІІ з'явилася у яскравому монохромному образі.
З 1960 року королева Єлизавета ІІ традиційно відвідує кінні перегони і вручає нагороди переможцям. Цьогорічний кубок поло не став виключенням. Монарх Великобританії стала почесною гостею спортивного заходу, який відбувався в парку у Віндзорі.
Читайте також: Від бабусі Єлизавети ІІ до голлівудської герцогині Меган: як добре ви знаєте королівську сім'ю
Для відвідин щорічного турніру поло, який влаштовують у травні-червні, Її Величність Єлизавета ІІ одягнула яскраво-рожеве пальто від Angela Kelly та розкішний капелюх з масивною квіткою в тон. Незмінними аксесуарами стали намисто з перлин та брошка, яка має назву "Перламутровий трикутник" (The Pearl Triangle).
Єлизавета ІІ на кінних перегонах / Getty Images
Єлизавета ІІ вміє підбирати аксесуари до своїх образів / Getty Images
Королева вручає нагороди переможцям / Getty Images
Вибір редакції
-
Як розпочався роман Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: несподіване зізнання ведучогосьогодні , 09:40
-
Голос Діти 5 сезон 4 випуск онлайн: 50 дітей і 6 місць – хто отримав останній шанс на кастингах16 червня , 23:07
-
Як Белла Хадід, Вікторія Бекхем та інші зірки привітали татусів з Днем батька: фотопідбірка16 червня , 14:35