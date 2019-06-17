У святковому рожевому та хорошому гуморі: Єлизавета ІІ відвідала фінал кубка поло

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Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ / Getty Images

93-річна королева Великобританії з задоволенням виконує свої прямі обов’язки. Так, напередодні Її Величність традиційно відвідала фінал кубка поло, яке відбулося в парку у Віндзорі. На спортивному заході Єлизавета ІІ з'явилася у яскравому монохромному образі.

З 1960 року королева Єлизавета ІІ традиційно відвідує кінні перегони і вручає нагороди переможцям. Цьогорічний кубок поло не став виключенням. Монарх Великобританії стала почесною гостею спортивного заходу, який відбувався в парку у Віндзорі.

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Для відвідин щорічного турніру поло, який влаштовують у травні-червні, Її Величність Єлизавета ІІ одягнула яскраво-рожеве пальто від Angela Kelly та розкішний капелюх з масивною квіткою в тон. Незмінними аксесуарами стали намисто з перлин та брошка, яка має назву "Перламутровий трикутник" (The Pearl Triangle).

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ на кінних перегонах / Getty Images

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ вміє підбирати аксесуари до своїх образів / Getty Images

Єлизавета ІІ
Королева вручає нагороди переможцям / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: LifeStyle 24
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