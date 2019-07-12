У топі від Zara та міді-спідниці: королева Іспанії Летиція показала безпрограшний образ

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Королева Іспанії Летиція з чоловіком
Королева Іспанії Летиція з чоловіком / www.gettyimages.com

У четвер, 11 липня, король Іспанії Філіпп VI і його харизматична дружина, колишня журналістка Летиція відвідали офіційний захід в Сан-Хавьєрі – вручення дипломів 99 новим офіцерам Генеральної академії ВПС.

Летиція, яка вважається іконою моди в Іспанії, вкотре довела свою любов до одягу бюджетних марок та ідеальний смак.

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Для виходу королева Іспанії одягнула смугасту міді-сукню білого та синього кольорів, яку поєднала з білосніжними топом з відкритими рукавами від Zara та темними замшевими туфлями-човниками на великих підборах.

Додамо: такий комплект можна назвати ідеальним. Стилісти рекомендують зробити акцент на яскравій об'ємній спідниці з принтом, а потім підібрати інші однотонні елементи вбрання, щоб вдало підходили у тон.

Завершили "аутфіт" іспанської королеви білий клатч Furla і лаконічні сережки Gold & Roses. 

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція зачарувала літнім образом / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Додамо, днями Летиція продемонструвала один із найяскравіших своїх літніх образів 2019 року – жінка одягнула сукню кольору фуксії бренду Carolina Herrera та виглядала по-королівськи розкішно і просто водночас.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я Трагедія у Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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