У топі з хрестом на грудях та порваних джинсах: Ірина Шейк прогулялася Нью-Йорком з мамою

33-річна Ірина Шейк потрапила в об'єктиви папараці у центрі Нью-Йорка. На фото весела та усміхнена модель гуляє мегаполісом разом зі своєю матір'ю, яка прилетіла до Нью-Йорка, аби навідати дочку та внучку.

Після того, як Ірина Шейк повідомила про розставання з Бредлі Купером, вона все частіше з'являлася на прогулянках з донькою сама. Однак напередодні відома модель вийшла на шопінг разом зі своєю мамою, яка проживає в Росії.

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Ймовірно, Ольга Шайхлісламова приїхала підтримати доньку і провести час зі своїми рідними у непростий для них час. Однак варто відзначити, що мама Ірини Шейк часто навідує доньку, незважаючи на те, що вона живе у США.

Перед камерами папараці вони постали у звичайних вбраннях буденного стилю. На 33-річній Ірині Шейк був короткий темний топ з нетрадиційним лого на грудях, а також порвані джинси, чорні солдатські чоботи і панама. Мама моделі, Ольга Шайхлісламова, обрала подібний "лук" – на ній була чорна вільна футболка і білі штани. Тільки для червневої прогулянки Нью-Йорком вона обрала босоніжки, а не закрите взуття. Обидві вони довершили свій образ сонцезахисними окулярами.



Фото: Instagram @irinasharmy