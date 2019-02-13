У травні вийде друга частина фільму про відносини принца Гаррі і Меган Маркл після весілля

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У травні 2019 року вийде друга частина фільму про принца Гаррі і Меган Маркл
У травні 2019 року вийде друга частина фільму про принца Гаррі і Меган Маркл / Колаж: 24 канал

На річницю після весілля внука королеви Єлизавети ІІ і голлівудської акторки Меган Маркл продюсерська компанія представить другу частину фільму, в якій покажуть їхні стосунки після одруження.

Перший фільм під назвою "Гаррі і Меган: королівський роман" вийшов на великий екран у травні 2018 року за декілька днів до їхнього весілля. Кінокартина користувалася неабияким успіхом, адже їхня історія кохання стала чи не найгучнішою у цілому світі. Однак у критиків було чимало скарг щодо підбору акторів, які виконували ролі головних героїв. Тому, як повідомляє The Wrap, у травні 2019 року продюсерська компанія Lifetime представить наступну частину.

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Друга частина фільму отримала назву "Гаррі і Меган: становлення королівської пари". Проте, як відомо, головні ролі виконуватимуть інші актори, оскільки було чимало критики щодо неподібності з реальними персонажами. Особливо прискіпливими глядачі були до принца Вільяма, якого зіграв Берджес Абернеті.

Варто додати, що ролі Меган Маркл і принца Гаррі дісталися Парісі Фітц-Хенлі та Мюррею Фрейзеру.

Фільм про принца Гаррі і Меган Маркл
Паріса Фітц-Хенлі та Мюррей Фрейзер у фільмі про принца Гаррі і Меган Маркл / IMDb

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Теги: LifeStyle Кіно Королівська сім'я Голлівуд Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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