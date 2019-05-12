У трендовому білому: Пріянка Чопра засвітила другий образ у Нью-Йорку

Знатна красуня з Індії і переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" не припиняє демонструвати стильні образи у Нью-Йорку. Під час чергового виходу Пріянка Чопра вкотре довела, що слідкує за трендами і сміливо може одягти піджак на голе тіло.

Низку запланованих виходів Пріянка Чопра здійснює в одному з найбільших міст світу, Нью-Йорку. Так, кілька днів тому її помітили у яскраво-синьому комбінезоні, а після цього вона засвітилася у сукні пурпурового відтінку. Один із останніх виходів відрізняється тим, що образ моделі був обраний у пастельних тонах, однак спільним залишилося глибоке декольте.

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Пріянка Чопра дотрималася усіх тенденцій моди продемонструвавши сексуальний, але водночас не вульгарний образ. Вона одягнула люрексову спідницю довжини міді з розпіркою, завдяки якій засвітила свої засмаглі ніжки. А для “верху” обрала світлий атласний двобортний піджак з чорними гудзиками, доповнивши образ білою сумкою і пудровими туфлями-човниками.



Пріянка Чопра та Нік Джонас / Instagram / @priyanka_chopra_news