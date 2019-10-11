У церкві з покритою головою: Кім Кардашян показала нові фото з хрещення у Вірменії

331 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Днями Кім Кардашян разом із чотирма дітьми відвідала свою історичну батьківщину – Вірменію. У неї була особлива місія – охрестити своїх дітей. Свіжі фото з події зірка інстаграму показала на своїй особистій сторінці.

Перші фото з хрещення дітей Кім Кардашян і Каньє Веста у Вірменії одразу з'явилися на фан-сторінках світської левиці. Однак перші офіційні фото з події вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі напередодні, 10 жовтня.

Читайте також: Кім Кардашян прилетіла до Вірменії, щоб охрестити там наймолодшого сина: подробиці

Що цікаво, разом з 38-річною Кім Кардашян на батьківщину їхнього батька відправилася її старша сестра Кортні та її діти. На світлинах від фотографа американські світські левиці постали у довгих скромних вбраннях та з покритими головами. А їхні діти були одягнені у світлі костюми білого та молочних відтінків.

На фото також постав священник, який дав вірменські імена дітям Кім Кардашян. Так, 4-місячний син Псалм отримав ім'я Вардан, Сейнт – Григор, а донька Чікаго – Ашхен. Що цікаво, сестри Кардашян також вирішили прийняти хрещення в апостольській церкві Вірменії. Як повідомляло місцеве видання "Sputnik Вірменія", Кім отримала ім'я Егіне, а її сестра Кортні Гаяне.

 

blog_ava
Менінгіт: причини, симптоми і лікування смертельної хвороби
сьогодні
25819
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кім Кардашян Кортні Кардашян Зіркові діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
сьогодні 10:22 Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
Юлія Михайлова 1006
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
10 жовтня 14:32 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 1062
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
10 жовтня 09:06 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
219
Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
9 жовтня 21:01 Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
Альона Захарова 968
Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана
9 жовтня 19:22 Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана
Юлія Михайлова 7590
Новини
Більше новин
Залиште відгук