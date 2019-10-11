У церкві з покритою головою: Кім Кардашян показала нові фото з хрещення у Вірменії
Днями Кім Кардашян разом із чотирма дітьми відвідала свою історичну батьківщину – Вірменію. У неї була особлива місія – охрестити своїх дітей. Свіжі фото з події зірка інстаграму показала на своїй особистій сторінці.
Перші фото з хрещення дітей Кім Кардашян і Каньє Веста у Вірменії одразу з'явилися на фан-сторінках світської левиці. Однак перші офіційні фото з події вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі напередодні, 10 жовтня.
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Що цікаво, разом з 38-річною Кім Кардашян на батьківщину їхнього батька відправилася її старша сестра Кортні та її діти. На світлинах від фотографа американські світські левиці постали у довгих скромних вбраннях та з покритими головами. А їхні діти були одягнені у світлі костюми білого та молочних відтінків.
На фото також постав священник, який дав вірменські імена дітям Кім Кардашян. Так, 4-місячний син Псалм отримав ім'я Вардан, Сейнт – Григор, а донька Чікаго – Ашхен. Що цікаво, сестри Кардашян також вирішили прийняти хрещення в апостольській церкві Вірменії. Як повідомляло місцеве видання "Sputnik Вірменія", Кім отримала ім'я Егіне, а її сестра Кортні Гаяне.
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