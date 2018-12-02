У ванні з піною: Нікі Мінаж похизувалася пишними формами у новому відеокліпі

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Нікі Мінаж
Нікі Мінаж / Instagram @nickiminaj

Популярна американська реп-виконавиця Нікі Мінаж презентувала новий кліп на пісню "Good Form" зі свого останнього альбому "Queen", який зірка записала разом з артистом Lil Wayne.

Нове фото, яким вона рекламує вихід синглу, Мінаж опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку артистка позує у ванні з піною, демонструючи свої пишні сідниці. 

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Відеокліп на пісню "Good Form" був опублікованим на офіційному YouTube-акаунті співачки 29 листопада. Режисером музичного відео став Колін Тайлі, який знімав кліпи для Кендрика Ламара, Селени Гомес, Кріса Брауна, Ciara та інших артистів.

У відео Нікі Мінає традиційно танцює тверк у відвертому одязі і купається у ванні з молоком.

нікі мінаж
Нікі Мінаж / Instagram @nickiminaj

Nicki Minaj - Good Form ft. Lil Wayne: дивіться відеокліп

Нікі Мінаж / Instagram @nickiminaj
Нікі Мінаж / Instagram @nickiminaj

Нікі Мінаж / Instagram @nickiminaj
Нікі Мінаж / Instagram @nickiminaj

Теги: LifeStyle Музика Еротика
Джерело: 24 канал
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