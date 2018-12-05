У Варшаву на каву: у скільки обійдеться бюджетна подорож літаком в Європу

Початок курсування бюджетних авіаліній Ryanair в Україну та наявність біометричних паспортів зробила для українців мрію про подорожі Європою реальністю. У скільки обійдеться вікенд на двох у одну з найближчих європейських столиць, – досліджував кореспондент 24 каналу.

Проїзд

Щоб подорож справді вийшла бюджетною, потрібно її запланувати заздалегідь – хоча би за місяць-два. В такому випадку можна натрапити на справді вигідні пропозиції перельотів та житла. Наприклад, якщо купувати авіаквитки з Києва до Варшави на найближчі вихідні, то навіть у бюджетних авіаліній Ryanair чи Wizzair вони коштуватимуть 2-3 тисячі гривень в обидва боки, а у МАУ та LOT – 3,5-4,5 тисячі.



В Борисполі для реєстрації на рейси Rynair виділені окремі стійки,

однак "чек-інитись" треба попередньо на сайті чи в мобільному додатку

А от якщо слідкувати з акціями та розпродажами, то легко знайти квитки за 8-10 євро в одну сторону. Втім, зазвичай на найближчі дати "назад" квитки дорожчі. Саме під час такого розпродажу ми взяли квитки за півтори місяці до подорожі за 9,9 євро з Києва до Варшави та за 19,8 – назад з вильотом у п’ятницю та поверненням у неділю. Загалом на двох квитки обійшлися майже у 60 євро, тобто менш ніж за дві тисячі гривень. З’їздити з Києва до Львова на фірмовому поїзді чи в першому класі "Інтерсіті" виявиться дорожче.



Український біометричний паспорт та роздрукований посадковий талон – все,

що потрібно тепер українцю для подорожі в Євросоюз

Така ціна можлива, якщо з собою брати мінімум багажу. Квиток за ці гроші передбачає одну невелику сумку розмірами 40*25*20 сантиметрів. Щоб взяти більше багажу, треба доплатити, причому чим раніше це зробити, тим буде дешевше (найдорожче – перед самим вильотом в аеропорту). За додаткових 6 євро на людину можна взяти ще одну сумку в салон, а якщо її здавати в багаж – це коштуватиме 8 євро.



Перед посадкою в літак встановлено так званий валідатор – вимірювач сумок.

Якщо багаж не влізе туди, доведеться доплатити

За півтори місяці ще є непоганий вибір готелів. Якщо кілька днів прослідкувати вигідні пропозиції на Booking.com, можна знайти непоганий варіант. Наприклад, ми забронювали на дві ночі номер у готелі відомої світової мережі Ibis поблизу центру міста за 380 злотих (2800 гривень), щоправда, без сніданку.



Одна з особливостей лоукосту – черги. Їх треба вистояти кілька – перед входом в гейт,

в накопичувачі, перед літаком

Авіакомпанія Ryanair виконує рейси з Києва з аеропорту Бориспіль, а Wizzair – з Жулян. У Варшаву вони прибувають також на різні летовища – Ryanair до містечка Модлін, а Wizzair – в центральний аеропорт імені Шопена. Тому трансфер до літаків Ryanair є довшим та дорожчим.



До бюджетних авіаліній не подають "рукави" та автобуси, тому до них треба йти пішки



Кольори літаків Rynair майже українські – сині з жовтою полосою, білий верх

Адже до аеропорту Жуляни з центру ходить міський тролейбус та багато маршруток. До аеропорту Бориспіль з центрального залізничного вокзалу курсує автобус SkyBus (50 гривень) чи поїзд Kyiv Boryspil Express (80 гривень в одну сторону). Вартість стоянки автомобіля на віддалених терміналах B чи F – 60-80 гривень за добу.

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На борту бюджетного літака можна недорого поїсти – обід коштує 9-12 євро.

Щоправда, багато хто стільки ж заплатив за політ, тому взяв їжу з собою



Жовто-сині крісла встановлені щільно, тому високим людям незручно.

Однак годину-другу летіти можна

З аеропорту Модлін у центр Варшави можна добиратися цими ж видами транспорту. В терміналі аеропорту на подорожуючих чекають майже десяток стійок прокату автомобілів та два кіоски продажу квитків на поїзд чи автобус. Найбільш зручний вид трансферу – яскравими зелено-червоними двоповерховими туристичними автобусами ModlinBus з Wi-Fi на борту. Однак і найбільш дорогий – 35 злотих (260 гривень) при купівлі на місці.



Варшавський аеропорт Modlin – база Rynair. Тому Modlin може бути

прекрасною пересадковою базою для україців, які подорожують в інші країни ЄС

Квитки на нього можна взяти і заздалегідь, тоді подорож обійдеться від 9 до 32 злотих, однак на них ми не натрапили. Тривалість поїздки до центру Варшави (поблизу центрального залізничного вокзалу) – 40-50 хвилин. Майже як з Києва до Борисполя.



Будівля аеровокзалу Modlin більше схожа на довгий ангар. Втім, усі зручності там є

Інша можливість дістатись з Модліна до центру Варшави – придбати в терміналі аеропорту квиток "автобус-поїзд-громадський транспорт Варшави". Він коштує майже вдвічі дешевше – 19 злотих на одного (140 гривень). З цим єдиним квитком треба спочатку сісти на приміський автобус, який курсує одразу ж від терміналу до залізничної станції Модлін. Там через кілька хвилин приходить електричка, яка зупиняється на багатьох варшавських станціях.



У Варшаві – поєднання архітектури післявоєнного періоду з сучасною

З однієї з них (наприклад, Варшава Гданська чи Варшава Центральна) можна пересісти на метро, трамвай чи автобус, якими можна користуватись ще 75 хвилин. До речі, час входу в громадський транспорт міста треба самостійно ручкою написати на квиткові. Щоб у контролерів не виникало запитань. Загалом дорога з Модліна до готелю у Варшаві забрала майже півтори години.



Серце композитора Фредеріка Шопена, національного героя Польщі,

заховане у Варшавському костелі Святого Христа

Щоб дістатися з Варшави до аеропорту, квитки бажано придбати заздалегідь – через інтернет-сайт. Адже вільних місць може не виявитись. Якщо так сталося, можна взяти квитки на будь-який потяг з центрального залізничного вокзалу Варшави до станції Модлін (поїздом типу "Інтерсіті" у другому класі – 15 злотих на людину). А звідти той самий автобус до терміналу доставить за 6 злотих (всього 155 гривень).



Зі старого міста видно футбольний стадіон, який був побудований для чемпіонату

світу 2012 року, що проходив в Україні та Польщі

Харчування

Вартість харчування в Польщі приблизно така ж, як і в українській столиці. Якщо не брати сніданок в готелі (в нашому випадку він коштував 42 злотих, тобто 310 гривень), можна спокійно перекусити в місті. Ще з шостої години ранку на вулицях Варшави відчиняються міні-пекарні, в яких місцеві купують випічку – хліб, булки чи тістечка. В деяких з них треба вистояти невеличку чергу, щоб придбати смаколики. Втім, в таких пекарнях немає чаю чи кави, зазвичай в них навіть сісти немає де. Тому можна зайти в міні-магазинчик "Жабка" (аналог нашої "Фори"), розміщених в кожному кварталі міста, в яких є міні-кафе з кавомашиною, випічкою та хот-догами. Принаймі, сніданок з кавою у McDonalds обійдеться у 11 злотих на двох (82 гривень).



Спробувати страви національної кухні можна за 30-50 злотих (220-380 гривень)

Якщо купувати продукти в супермаркетах, особливої різниці з українськими цінами ви не помітите. Заклади харчування – в тій же ціновій категорії, що й у Києві. Наприклад, велика піца та два салати-бар у піцерії PizzaHut обійшлися у 450 гривень – на двох це дуже щільний обід або вечеря.



Окрім прокату велосипедів, у Варшаві можна взяти на прокат електросамокати

Щоб поласувати традиційною польською кухнею, завітайте в один з ресторанів Zapiechek. Суп журек, свиняче коліно, бігос, пироги, пляцок з гуляшом та кілька різновидів гарячого глінтвейну, які подаватимуть офіціанти в національному вбранні у старовинному інтер’єрі – саме те, щоб поринути в атмосферу польських кулінарних пристрастей. Повечеряти вдвох з випивкою обійдеться приблизно у 100 злотих (740 гривень).



Зелено-малиновий Modlinbus – найбільш комфортний, однак й найдорожчий засіб

пересування до аеропорту з бюджетними авіалініями

Додаткові розваги кожен обере собі за смаком – відвідування музеїв, культурних закладів чи шопінг збільшить вартість "європейського вікенду" залежно від бажань та фінансових можливостей.



Діловий центр Варшави мало відрізняється від інших європейських міст

Підсумки подорожі

• Таким чином, на транспорт з центру Києва до центра Варшави та назад ми витратили 1500 гривень на одного.

• Ще 1400 на одного – за проживання (2 ночі в двомісному номері). Якщо жити на квартирі чи у хостелі, на цих витратах можна зекономити.

• Приблизно 1000 гривень на особу пішло на харчування.

• Загалом вікенд у Варшаві з перельотом, трансфером, проживанням та харчуванням обійшовся майже у 4000 гривень на особу (142 долари).

Автор: Сергій Матусяк, редактор проекту "Авто 24"