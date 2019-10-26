У відвертому боді в стразах: пишногруда Демі Роуз відсвяткувала Геловін у Лондоні

184 Читать новость на русском
Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британські папараці сфотографували модель і зірку соціальних мереж Демі Роуз, яка поспішала на вечірку на честь Геловіну, в престижному лондонському районі Мейфер.

Для геловінської вечірки Демі Роуз підготувала провокативний образ дияволиці. 24-річна дівчина позувала фотографам у сміливому блискучому боді, засвітивши свою звабливу фігуру і пишні груди.

Читайте також: З серцями на грудях: напівоголена Демі Роуз відвідала Burning Man – фото

Доповнили святковий образ моделі чорні роги з квітами, ботильйони на стійких підборах і сумка в стразах з колекції Topshop. Завершує стильний look яскравий макіяж у синіх відтінках у тон вбрання.

За Демі в інстаграмі стежать близько 10,5 мільйонів підписників. Користувачі у мережі із захватом почали коментувати знімки дівчини. Дехто навіть порівняв її образ з Малефісентою – головною героїнею фільму "Чаклунка".

Демі Роуз / KPPICTURES.CO.UK / Daily Mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

blog_ava
Ryanair запустив масовий розпродаж до Геловіну: квитки з України по 10 євро
сьогодні
4497
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Геловін Демі Роуз
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019
сьогодні 20:39 Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019
Надія Біленко 816
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
сьогодні 10:24 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
115
Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
сьогодні 09:30 Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
1022
"Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
25 жовтня 20:29 "Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 1055
Впевненість в собі – панацея? Погляд очільниці видавництва Vivat Юлії Орлової
25 жовтня 19:56 Впевненість в собі – панацея? Погляд очільниці видавництва Vivat Юлії Орлової
122
Новини
Більше новин
Залиште відгук