У відвертому боді в стразах: пишногруда Демі Роуз відсвяткувала Геловін у Лондоні
Британські папараці сфотографували модель і зірку соціальних мереж Демі Роуз, яка поспішала на вечірку на честь Геловіну, в престижному лондонському районі Мейфер.
Для геловінської вечірки Демі Роуз підготувала провокативний образ дияволиці. 24-річна дівчина позувала фотографам у сміливому блискучому боді, засвітивши свою звабливу фігуру і пишні груди.
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Доповнили святковий образ моделі чорні роги з квітами, ботильйони на стійких підборах і сумка в стразах з колекції Topshop. Завершує стильний look яскравий макіяж у синіх відтінках у тон вбрання.
За Демі в інстаграмі стежать близько 10,5 мільйонів підписників. Користувачі у мережі із захватом почали коментувати знімки дівчини. Дехто навіть порівняв її образ з Малефісентою – головною героїнею фільму "Чаклунка".
Демі Роуз / KPPICTURES.CO.UK / Daily Mail