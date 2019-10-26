У відвертому боді в стразах: пишногруда Демі Роуз відсвяткувала Геловін у Лондоні

Британські папараці сфотографували модель і зірку соціальних мереж Демі Роуз, яка поспішала на вечірку на честь Геловіну, в престижному лондонському районі Мейфер.

Для геловінської вечірки Демі Роуз підготувала провокативний образ дияволиці. 24-річна дівчина позувала фотографам у сміливому блискучому боді, засвітивши свою звабливу фігуру і пишні груди.

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Доповнили святковий образ моделі чорні роги з квітами, ботильйони на стійких підборах і сумка в стразах з колекції Topshop. Завершує стильний look яскравий макіяж у синіх відтінках у тон вбрання.

За Демі в інстаграмі стежать близько 10,5 мільйонів підписників. Користувачі у мережі із захватом почали коментувати знімки дівчини. Дехто навіть порівняв її образ з Малефісентою – головною героїнею фільму "Чаклунка".

Демі Роуз / KPPICTURES.CO.UK / Daily Mail