У відвертому купальнику: К'яра Ферраньї похизувалася сідницями – сексуальні фото

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї разом з чоловіком Федеріко Лючією (більш відомий як репер Fedez) відправилася у розкішний відпочинок на курорт The Brando у Французькій Полінезії.

Подружжя відправилося у казковий відпочинок лише вдвох без спільного сина Лео. Знімки закохані опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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К'яра зробила сюрприз шанувальникам, показавши свою струнку фігуру у фіолетовому закритому купальнику з популярним леопардовим принтом. Додамо, що Ферраньї народила первістка близько одного року тому – 22 березня 2018 року, але завдяки заняттям спортом та правильному харчуванню вона швидко повернулася до ідеальної ваги.

Образ італійки завершили чорні окуляри cat-eyes та зібране зверху волосся з резинкою у тон купальника.

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї і Федеріко Лючія
К'яра Ферраньї і Федеріко Лючія / Instagram / @chiaraferragni

Також К'яра зачарувала шанувальників у мережі ніжними світлинами з чоловіком.

"Я і ти. По всьому світу, тримаючись за руки", – прокоментував знімок Fedez.

К'яра Ферраньї і Федеріко Лючія
К'яра Ферраньї і Федеріко Лючія / Instagram / @fedez

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Теги: LifeStyle К'яра Ферраньї Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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