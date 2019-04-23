У відвертому купальнику: К'яра Ферраньї похизувалася сідницями – сексуальні фото
Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї разом з чоловіком Федеріко Лючією (більш відомий як репер Fedez) відправилася у розкішний відпочинок на курорт The Brando у Французькій Полінезії.
Подружжя відправилося у казковий відпочинок лише вдвох без спільного сина Лео. Знімки закохані опублікували на своїх сторінках в Instagram.
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К'яра зробила сюрприз шанувальникам, показавши свою струнку фігуру у фіолетовому закритому купальнику з популярним леопардовим принтом. Додамо, що Ферраньї народила первістка близько одного року тому – 22 березня 2018 року, але завдяки заняттям спортом та правильному харчуванню вона швидко повернулася до ідеальної ваги.
Образ італійки завершили чорні окуляри cat-eyes та зібране зверху волосся з резинкою у тон купальника.
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni
К'яра Ферраньї і Федеріко Лючія / Instagram / @chiaraferragni
Також К'яра зачарувала шанувальників у мережі ніжними світлинами з чоловіком.
"Я і ти. По всьому світу, тримаючись за руки", – прокоментував знімок Fedez.
К'яра Ферраньї і Федеріко Лючія / Instagram / @fedez
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